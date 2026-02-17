Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΕσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί
LIKE ONLINE

Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

 17.02.2026 - 16:55
Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

Η κρέμα Nivea στο μπλε μεταλλικό κουτί αποτελεί εδώ και δεκαετίες βασικό προϊόν σε πολλά σπίτια.

Η σύνθεσή της παραμένει αναλλοίωτη, όπως και η δημοτικότητά της. Παρά τη διαρκώς αυξανόμενη προσφορά στην αγορά καλλυντικών και τον έντονο ανταγωνισμό, εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς. Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν να χρησιμοποιείται με βάση τις πραγματικές της ιδιότητες, ώστε να αξιοποιείται σωστά.

Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται είναι κατά πόσο η Nivea στο μπλε κουτί αποτελεί καλή αντιρυτιδική κρέμα για γυναίκες άνω των 50 ετών. Ο Βιθέντε Καλντούτς, φαρμακοποιός και CEO των Laboratorios Calduch, εξηγεί στο περιοδικό Woman ότι «ως προϊόν με μακρά ιστορία, αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της εποχής του. Σήμερα, οι ανάγκες και οι συνθήκες χρήσης των καλλυντικών έχουν αλλάξει, επομένως και η χρήση του θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Την εποχή που κυκλοφόρησε στην αγορά, ο βασικός στόχος των καλλυντικών ήταν η προστασία της επιδερμίδας, να αποτρέπουν δηλαδή τις αρνητικές επιδράσεις των εξωτερικών συνθηκών. Σήμερα, η προσέγγιση έχει εξελιχθεί προς τη φροντίδα και τη διατήρηση της καλής κατάστασης του δέρματος, χωρίς βέβαια να παραμελείται η προστασία».

Όπως επισημαίνει, «πρόκειται για γαλάκτωμα με εξωτερική ελαιώδη φάση, κάτι που της προσδίδει κυρίως προστατευτικές ιδιότητες. Δημιουργείται ένα φιλμ από κεριά και ορυκτά έλαια που προστατεύει την επιδερμίδα από εξωτερικούς παράγοντες, όπως το κρύο και ο αέρας. Παράλληλα, περιορίζει τη διαδερμική απώλεια νερού, καθώς το προστατευτικό στρώμα που σχηματίζεται εμποδίζει την εξάτμιση της υγρασίας, βελτιώνοντας έτσι την ενυδάτωση και τη φυσική αναγέννηση της επιδερμίδας».

Ο φαρμακοποιός επισημαίνει επίσης ότι «παλαιότερα, η έκθεση σε ακραίες συνθήκες, όπως το έντονο κρύο, η ξηρή ατμόσφαιρα, ο αέρας ή η ηλιακή ακτινοβολία χωρίς προστασία, ήταν πολύ πιο συχνή σε σχέση με σήμερα. Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να προσαρμόζεται». Για τον λόγο αυτό, «η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί δεν συνιστάται για το πρόσωπο, ούτε για μικτές και λιπαρές επιδερμίδες. Θα απέφευγα επίσης τη χρήση της κατά τους θερινούς μήνες ή σε περιοχές με ζεστό και υγρό κλίμα. Δεν πρόκειται για προϊόν με αντιγηραντική δράση, ούτε συμβάλλει στη μείωση των ρυτίδων, την ελαστικότητα ή τη σύσφιξη. Η βασική της λειτουργία είναι η προστασία».

Ο ίδιος προσθέτει ότι η Nivea στο μπλε κουτί «μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με άλλα καλλυντικά προϊόντα που περιέχουν δραστικά συστατικά για τη φροντίδα και τη διατήρηση της καλής κατάστασης της επιδερμίδας».

Πηγή: bovary.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η συγκλονιστική ανάρτηση του Ανδρέα Αποστόλου για τη μάχη με τον καρκίνο - «​10971: Ο αριθμός που θα με ακολουθεί για πάντα»
Καρναβάλια: Έκαναν την Annie Alexoui AI στην παρέλαση – Η φωτογραφία που έγινε Viral
VIDEO - Antigoni: Η επική αντίδραση της γιαγιάς της όταν ακούει για πρώτη φορά το «Jalla»
Αποκάλυψη υπεύθυνου καταφυγίου στην Κύπρο: «Υπάρχει ρατσισμός στο μαύρο χρώμα των σκύλων» - Βίντεο
Όνομα-βόμβα στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας – Η υποψηφιότητα που θα προκαλέσει συζητήσεις
Ο γάρος της ημέρας: Οργή από φωτογραφίες - Πάρκαρε σε θέση ΑμεΑ ενώ υπήρχαν άδειες θέσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελεύθερος με όρους από "δικαστήριο" ο Ε/κ που «συνελήφθη» στα κατεχόμενα, ενώπιον "στρατοδικείου" την Πέμπτη

 17.02.2026 - 16:36
Επόμενο άρθρο

Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες – Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή και τραυματισμός – Δείτε λίστα

 17.02.2026 - 17:18
«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόφασή του για την αθώωση του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

  •  17.02.2026 - 09:43
Τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκρός εργάτης - Έπεσε από μεγάλο ύψος

Τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκρός εργάτης - Έπεσε από μεγάλο ύψος

  •  17.02.2026 - 15:25
Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

  •  17.02.2026 - 14:09
Υπουργός Ενέργειας: Τον Μάρτιο η τελική επενδυτική απόφαση για το «Κρόνος»

Υπουργός Ενέργειας: Τον Μάρτιο η τελική επενδυτική απόφαση για το «Κρόνος»

  •  17.02.2026 - 14:08
ΑΠΟΕΛ: Νέα εποχή - Αποχωρεί ο Πετρίδης - Ποιος αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου

ΑΠΟΕΛ: Νέα εποχή - Αποχωρεί ο Πετρίδης - Ποιος αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου

  •  17.02.2026 - 16:25
«Εξονυχιστική» έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein - Στο «μικροσκόπιο» οι κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά

«Εξονυχιστική» έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein - Στο «μικροσκόπιο» οι κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά

  •  17.02.2026 - 16:29
Καυστικό βίντεο Annie Alexui: Η ειρωνική αντίδραση στην απόφαση Συλλούρη - Τζιοβάνη – «Έρχομαι βουρητή πίσω στην Κύπρο»

Καυστικό βίντεο Annie Alexui: Η ειρωνική αντίδραση στην απόφαση Συλλούρη - Τζιοβάνη – «Έρχομαι βουρητή πίσω στην Κύπρο»

  •  17.02.2026 - 15:07
Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

  •  17.02.2026 - 16:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα