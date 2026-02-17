Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

Η σύνθεσή της παραμένει αναλλοίωτη, όπως και η δημοτικότητά της. Παρά τη διαρκώς αυξανόμενη προσφορά στην αγορά καλλυντικών και τον έντονο ανταγωνισμό, εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς. Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν να χρησιμοποιείται με βάση τις πραγματικές της ιδιότητες, ώστε να αξιοποιείται σωστά.

Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται είναι κατά πόσο η Nivea στο μπλε κουτί αποτελεί καλή αντιρυτιδική κρέμα για γυναίκες άνω των 50 ετών. Ο Βιθέντε Καλντούτς, φαρμακοποιός και CEO των Laboratorios Calduch, εξηγεί στο περιοδικό Woman ότι «ως προϊόν με μακρά ιστορία, αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της εποχής του. Σήμερα, οι ανάγκες και οι συνθήκες χρήσης των καλλυντικών έχουν αλλάξει, επομένως και η χρήση του θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Την εποχή που κυκλοφόρησε στην αγορά, ο βασικός στόχος των καλλυντικών ήταν η προστασία της επιδερμίδας, να αποτρέπουν δηλαδή τις αρνητικές επιδράσεις των εξωτερικών συνθηκών. Σήμερα, η προσέγγιση έχει εξελιχθεί προς τη φροντίδα και τη διατήρηση της καλής κατάστασης του δέρματος, χωρίς βέβαια να παραμελείται η προστασία».

Όπως επισημαίνει, «πρόκειται για γαλάκτωμα με εξωτερική ελαιώδη φάση, κάτι που της προσδίδει κυρίως προστατευτικές ιδιότητες. Δημιουργείται ένα φιλμ από κεριά και ορυκτά έλαια που προστατεύει την επιδερμίδα από εξωτερικούς παράγοντες, όπως το κρύο και ο αέρας. Παράλληλα, περιορίζει τη διαδερμική απώλεια νερού, καθώς το προστατευτικό στρώμα που σχηματίζεται εμποδίζει την εξάτμιση της υγρασίας, βελτιώνοντας έτσι την ενυδάτωση και τη φυσική αναγέννηση της επιδερμίδας».

Ο φαρμακοποιός επισημαίνει επίσης ότι «παλαιότερα, η έκθεση σε ακραίες συνθήκες, όπως το έντονο κρύο, η ξηρή ατμόσφαιρα, ο αέρας ή η ηλιακή ακτινοβολία χωρίς προστασία, ήταν πολύ πιο συχνή σε σχέση με σήμερα. Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να προσαρμόζεται». Για τον λόγο αυτό, «η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί δεν συνιστάται για το πρόσωπο, ούτε για μικτές και λιπαρές επιδερμίδες. Θα απέφευγα επίσης τη χρήση της κατά τους θερινούς μήνες ή σε περιοχές με ζεστό και υγρό κλίμα. Δεν πρόκειται για προϊόν με αντιγηραντική δράση, ούτε συμβάλλει στη μείωση των ρυτίδων, την ελαστικότητα ή τη σύσφιξη. Η βασική της λειτουργία είναι η προστασία».

Ο ίδιος προσθέτει ότι η Nivea στο μπλε κουτί «μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με άλλα καλλυντικά προϊόντα που περιέχουν δραστικά συστατικά για τη φροντίδα και τη διατήρηση της καλής κατάστασης της επιδερμίδας».

Πηγή: bovary.gr