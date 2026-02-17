Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΚύπρος: «Ποδαρικό» με το δεξί στον τουρισμό – Αύξηση 8,5% τον Ιανουάριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κύπρος: «Ποδαρικό» με το δεξί στον τουρισμό – Αύξηση 8,5% τον Ιανουάριο

 17.02.2026 - 13:11
Κύπρος: «Ποδαρικό» με το δεξί στον τουρισμό – Αύξηση 8,5% τον Ιανουάριο

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο σημείωσαν ετήσια αύξηση 8,5% όπως και τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό της τάξης του 15,0%.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2026 ανήλθαν σε 121.625 σε σύγκριση με 112.100 τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,5%.

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιανουάριο 2026 ανήλθαν στις 170.045 σε σύγκριση με 147.858 τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,0%.

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2026 ανήλθαν σε 121.625 σε σύγκριση με 112.100 τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,5%.

Οι αφίξεις από την Πολωνία υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιανουάριο 2026, αφού αποτέλεσαν το 18,6% (22.575) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 18,1% (21.981), οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο 15,8% (19.180), οι αφίξεις από την Ελλάδα 9,6% (11.650) και οι αφίξεις από τη Γερμανία 6,2% (7.504).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιανουάριο 2026 ήταν για ποσοστό 60,7% των τουριστών οι διακοπές, για 22,8% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 16,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιανουάριο 2025, ποσοστό 56,4% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 24,5% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 19,0% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιανουάριο 2026 ανήλθαν στις 170.045 σε σύγκριση με 147.858 τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,0%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιανουάριο 2026 ήταν η Ελλάδα με 27,6% (46.970), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,5% (14.398) και η Πολωνία με 5,8% (9.865).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Ιανουάριο 2026 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 82,2%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 16,3%, οι σπουδές ποσοστό 0,7% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 0,7%.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η συγκλονιστική ανάρτηση του Ανδρέα Αποστόλου για τη μάχη με τον καρκίνο - «​10971: Ο αριθμός που θα με ακολουθεί για πάντα»
Καρναβάλια: Έκαναν την Annie Alexoui AI στην παρέλαση – Η φωτογραφία που έγινε Viral
VIDEO - Antigoni: Η επική αντίδραση της γιαγιάς της όταν ακούει για πρώτη φορά το «Jalla»
Αποκάλυψη υπεύθυνου καταφυγίου στην Κύπρο: «Υπάρχει ρατσισμός στο μαύρο χρώμα των σκύλων» - Βίντεο
Όνομα-βόμβα στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας – Η υποψηφιότητα που θα προκαλέσει συζητήσεις
Ο γάρος της ημέρας: Οργή από φωτογραφίες - Πάρκαρε σε θέση ΑμεΑ ενώ υπήρχαν άδειες θέσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Τσάκωσαν» 53χρονο για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στις ΗΠΑ - Ποια η συμβολή της Κυπριακής Αστυνομίας

 17.02.2026 - 12:57
Επόμενο άρθρο

Νέα ρωσική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές - Νεκροί τρεις εργαζομένοι σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο

 17.02.2026 - 13:19
«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόφασή του για την αθώωση του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

  •  17.02.2026 - 09:43
Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

  •  17.02.2026 - 14:09
Υπουργός Ενέργειας: Τον Μάρτιο η τελική επενδυτική απόφαση για το «Κρόνος»

Υπουργός Ενέργειας: Τον Μάρτιο η τελική επενδυτική απόφαση για το «Κρόνος»

  •  17.02.2026 - 14:08
Η δημοσκόπηση που αλλάζει το αφήγημα - Κέρδη για την Κυβέρνηση, φθορά για τα κόμματα και μήνυμα αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού

Η δημοσκόπηση που αλλάζει το αφήγημα - Κέρδη για την Κυβέρνηση, φθορά για τα κόμματα και μήνυμα αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού

  •  17.02.2026 - 06:55
Δικαστικό θρίλερ: Ο Σύκας ζητά «πάγωμα» της διαγραφής του – Καταθέτει ένσταση ο ΔΗΣΥ

Δικαστικό θρίλερ: Ο Σύκας ζητά «πάγωμα» της διαγραφής του – Καταθέτει ένσταση ο ΔΗΣΥ

  •  17.02.2026 - 11:04
Από την Ελλάδα… στη Λεμεσό: Στα χέρια της Αστυνομίας 63χρονος καταζητούμενος για υπόθεση ναρκωτικών

Από την Ελλάδα… στη Λεμεσό: Στα χέρια της Αστυνομίας 63χρονος καταζητούμενος για υπόθεση ναρκωτικών

  •  17.02.2026 - 12:41
Αποκάλυψη υπεύθυνου καταφυγίου στην Κύπρο: «Υπάρχει ρατσισμός στο μαύρο χρώμα των σκύλων» - Βίντεο

Αποκάλυψη υπεύθυνου καταφυγίου στην Κύπρο: «Υπάρχει ρατσισμός στο μαύρο χρώμα των σκύλων» - Βίντεο

  •  17.02.2026 - 12:09
Καρναβάλια: Έκαναν την Annie Alexoui AI στην παρέλαση – Η φωτογραφία που έγινε Viral

Καρναβάλια: Έκαναν την Annie Alexoui AI στην παρέλαση – Η φωτογραφία που έγινε Viral

  •  17.02.2026 - 11:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα