Κύπρος: «Ποδαρικό» με το δεξί στον τουρισμό – Αύξηση 8,5% τον Ιανουάριο

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2026 ανήλθαν σε 121.625 σε σύγκριση με 112.100 τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,5%.

Οι αφίξεις από την Πολωνία υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιανουάριο 2026, αφού αποτέλεσαν το 18,6% (22.575) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 18,1% (21.981), οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο 15,8% (19.180), οι αφίξεις από την Ελλάδα 9,6% (11.650) και οι αφίξεις από τη Γερμανία 6,2% (7.504).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιανουάριο 2026 ήταν για ποσοστό 60,7% των τουριστών οι διακοπές, για 22,8% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 16,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιανουάριο 2025, ποσοστό 56,4% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 24,5% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 19,0% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιανουάριο 2026 ανήλθαν στις 170.045 σε σύγκριση με 147.858 τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,0%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιανουάριο 2026 ήταν η Ελλάδα με 27,6% (46.970), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,5% (14.398) και η Πολωνία με 5,8% (9.865).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Ιανουάριο 2026 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 82,2%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 16,3%, οι σπουδές ποσοστό 0,7% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 0,7%.