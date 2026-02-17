Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε θα πουν το «τελευταίο αντίο» στον επιχειρηματία Κωνσταντίνο Σιακόλα - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία

 17.02.2026 - 09:40
Πότε θα πουν το «τελευταίο αντίο» στον επιχειρηματία Κωνσταντίνο Σιακόλα - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου το γνωστού επιχειρηματία, Κωνσταντίνου Σιακόλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 15/2 σε ηλικία 81 ετών.

H εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο, στις 18/2, Τετάρτη, η ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 11:00 π.μ. και η ταφή θα γίνει στο παλιό Κοιμητήριο Στροβόλου (παρά το K-Cineplex).

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας όπως γίνονται εισφορές για την Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού” και για τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Στροβόλου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

«Πέφτει η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοινώνει την απόφασή του για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων, πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη, σε μια διαδικασία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

