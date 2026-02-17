Πότε θα πουν το «τελευταίο αντίο» στον επιχειρηματία Κωνσταντίνο Σιακόλα - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία

H εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο, στις 18/2, Τετάρτη, η ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 11:00 π.μ. και η ταφή θα γίνει στο παλιό Κοιμητήριο Στροβόλου (παρά το K-Cineplex).

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας όπως γίνονται εισφορές για την Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού” και για τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Στροβόλου.