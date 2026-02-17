Themasports lifenewscy
Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας στη Γενεύη

 17.02.2026 - 22:36
Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν την πρώτη από τις δύο ημέρες των ειρηνευτικών συνομιλιών τους, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Γενεύη, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους μια πηγή προσκείμενη στη ρωσική αντιπροσωπεία.

«Τελείωσαν για σήμερα», είπε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, χαρακτηρίζοντας «πολύ τεταμένη» την ατμόσφαιρα.

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών είχε ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη.

Σύμφωνα με την ουκρανική αντιπροσωπεία, οι συνομιλίες, που σήμερα επικεντρώθηκαν σε πρακτικά θέματα, θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη.

"Δεν κρατώ κακία σε κανένα", δήλωσε ο Δημήτρης Συλλούρης, αμέσως μετά την αθωωτική απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.

