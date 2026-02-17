Ολοήμερα γυμνάσια: Πόσα και πού θα λειτουργήσουν φέτος - Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Η φοίτηση των μαθητών/ριών, κατά τον πρωινό χρόνο, θα πραγματοποιείται βάσει του υφιστάμενου ωρολογίου προγράμματος των Γυμνασίων, ενώ οι απογευματινές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μεταξύ των ωρών 14:00-15:20.

Τα Ολοήμερα Γυμνάσια λειτουργούν:

Στην Επαρχία Λευκωσίας, στο Παγκύπριον Γυμνάσιον και στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας.

Στην Επαρχία Λεμεσού, στο Λανίτειο Γυμνάσιο και στο Γυμνάσιο Ύψωνα.

Στην Επαρχία Λάρνακας, στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο.

Στην Επαρχία Αμμοχώστου, στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου.

Στην Επαρχία Πάφου, στο Νικολαΐδειο Γυμνάσιο.

Διευκρινίζεται ότι το Ολοήμερο Σχολείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου λειτουργεί με ανοικτή εκπαιδευτική περιφέρεια και οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται ότι μπορούν να αιτηθούν εγγραφής για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, ανεξαρτήτως της διεύθυνσης διαμονής τους. Ως εκ τούτου, οι αιτητές/αιτήτριες για το Παγκύπριον Γυμνάσιον παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική Αίτηση Εγγραφής, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, και να την αποστείλουν στο Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), από τις 16 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 13 Μαρτίου 2026, αφού προηγουμένως ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή του παιδιού τους στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, μέσω του συστήματος eΔΕΑ. Η επιλογή των μαθητών/ριών θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση.

Τα υπόλοιπα ολοήμερα Γυμνάσια δεν θα είναι ανοικτής εκπαιδευτικής περιφέρειας και η επιλογή των παιδιών θα αποφασίζεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Παρατίθεται σχετική Αίτηση πιο κάτω, η οποία θα παραδίδεται συμπληρωμένη από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια του Σχολείου, το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου 2026, νοουμένου ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής του παιδιού τους, μέσω του συστήματος eΔΕΑ.

Αίτηση για εγγραφή μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου του Παγκύπριου Γυμνασίου Λευκωσίας



Αίτηση για φοίτηση μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στην Α΄ Τάξη Γυμνάσιου Ολοήμερου Σχολείου Διαθεματικής – Διεπιστημονικής Μάθησης