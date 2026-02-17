Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΟλοήμερα γυμνάσια: Πόσα και πού θα λειτουργήσουν φέτος - Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοήμερα γυμνάσια: Πόσα και πού θα λειτουργήσουν φέτος - Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς

 17.02.2026 - 20:45
Ολοήμερα γυμνάσια: Πόσα και πού θα λειτουργήσουν φέτος - Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ενημερώνει ότι συνεχίζεται για τη σχολική χρονιά 2026-2027 η λειτουργία του θεσμού του Ολοήμερου Γυμνασίου Διαθεματικής – Διεπιστημονικής Μάθησης, με παράλληλη λειτουργία δύο κατευθύνσεων –κατεύθυνση «STEAM» και κατεύθυνση «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός».

Η φοίτηση των μαθητών/ριών, κατά τον πρωινό χρόνο, θα πραγματοποιείται βάσει του υφιστάμενου ωρολογίου προγράμματος των Γυμνασίων, ενώ οι απογευματινές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μεταξύ των ωρών 14:00-15:20.

Τα Ολοήμερα Γυμνάσια λειτουργούν:

Στην Επαρχία Λευκωσίας, στο Παγκύπριον Γυμνάσιον και στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας.
Στην Επαρχία Λεμεσού, στο Λανίτειο Γυμνάσιο και στο Γυμνάσιο Ύψωνα.
Στην Επαρχία Λάρνακας, στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο.
Στην Επαρχία Αμμοχώστου, στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου.
Στην Επαρχία Πάφου, στο Νικολαΐδειο Γυμνάσιο.

Διευκρινίζεται ότι το Ολοήμερο Σχολείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου λειτουργεί με ανοικτή εκπαιδευτική περιφέρεια και οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται ότι μπορούν να αιτηθούν εγγραφής για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, ανεξαρτήτως της διεύθυνσης διαμονής τους. Ως εκ τούτου, οι αιτητές/αιτήτριες για το Παγκύπριον Γυμνάσιον παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική Αίτηση Εγγραφής, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, και να την αποστείλουν στο Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), από τις 16 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 13 Μαρτίου 2026, αφού προηγουμένως ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή του παιδιού τους στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, μέσω του συστήματος eΔΕΑ. Η επιλογή των μαθητών/ριών θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση.

Τα υπόλοιπα ολοήμερα Γυμνάσια δεν θα είναι ανοικτής εκπαιδευτικής περιφέρειας και η επιλογή των παιδιών θα αποφασίζεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Παρατίθεται σχετική Αίτηση πιο κάτω, η οποία θα παραδίδεται συμπληρωμένη από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια του Σχολείου, το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου 2026, νοουμένου ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής του παιδιού τους, μέσω του συστήματος eΔΕΑ.

Αίτηση για εγγραφή μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου του Παγκύπριου Γυμνασίου Λευκωσίας


Αίτηση για φοίτηση μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στην Α΄ Τάξη Γυμνάσιου Ολοήμερου Σχολείου Διαθεματικής – Διεπιστημονικής Μάθησης

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες – Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή και τραυματισμός – Δείτε λίστα
Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί
«Εξονυχιστική» έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein - Στο «μικροσκόπιο» οι κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά
Τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκρός εργάτης - Έπεσε από μεγάλο ύψος
Καυστικό βίντεο Annie Alexui: Η ειρωνική αντίδραση στην απόφαση Συλλούρη - Τζιοβάνη – «Έρχομαι βουρητή πίσω στην Κύπρο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπ. Υγείας μετά τον σάλο με καταγγελίες για το Νοσοκομείο Λάρνακας: «Θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα»

 17.02.2026 - 20:23
Επόμενο άρθρο

Ντουζαρίκ: Ο ΓΓ ΟΗΕ έχει εμπιστοσύνη σε Ολγκίν, συμμερίζεται άποψη για ανάγκη προόδου μεταξύ ηγετών

 17.02.2026 - 20:50
Πρώτες δηλώσεις Συλλούρη: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Δεν έχω τον πλούτο»

Πρώτες δηλώσεις Συλλούρη: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Δεν έχω τον πλούτο»

"Δεν κρατώ κακία σε κανένα", δήλωσε ο Δημήτρης Συλλούρης, αμέσως μετά την αθωωτική απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρώτες δηλώσεις Συλλούρη: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Δεν έχω τον πλούτο»

Πρώτες δηλώσεις Συλλούρη: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Δεν έχω τον πλούτο»

  •  17.02.2026 - 19:25
Πρώτη τοποθέτηση Γυψιώτη μετά την αργία: «Σύντομα θα ειπωθούν όλα με το όνομά τους - Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη»

Πρώτη τοποθέτηση Γυψιώτη μετά την αργία: «Σύντομα θα ειπωθούν όλα με το όνομά τους - Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη»

  •  17.02.2026 - 19:07
Η Κύπρος καταγγέλλει στον ΟΗΕ παραβιάσεις από την Τουρκία - Τι αφορά

Η Κύπρος καταγγέλλει στον ΟΗΕ παραβιάσεις από την Τουρκία - Τι αφορά

  •  17.02.2026 - 20:02
Νέα μορφή απάτης - Παριστάνουν την Αστυνομία στο Viber - Έτσι ξεγέλασαν πολίτη - Νόμιζε ότι μιλούσε με τον Αρχηγό της Δύναμης

Νέα μορφή απάτης - Παριστάνουν την Αστυνομία στο Viber - Έτσι ξεγέλασαν πολίτη - Νόμιζε ότι μιλούσε με τον Αρχηγό της Δύναμης

  •  17.02.2026 - 18:27
Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες

Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες

  •  17.02.2026 - 17:50
Κακοκαιρία από την Ελλάδα επηρεάζει από απόψε την Κύπρο – Φέρνει βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους – Πότε θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία

Κακοκαιρία από την Ελλάδα επηρεάζει από απόψε την Κύπρο – Φέρνει βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους – Πότε θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία

  •  17.02.2026 - 18:16
Μάγεψε Στυλιάνα και Φειδία η Αντιγόνη με το "Jalla" - Ανέβηκε στο τραπέζι και χόρεψε τσιφτετέλι ο Κύπριος ευρωβουλευτής - Δείτε βίντεο

Μάγεψε Στυλιάνα και Φειδία η Αντιγόνη με το "Jalla" - Ανέβηκε στο τραπέζι και χόρεψε τσιφτετέλι ο Κύπριος ευρωβουλευτής - Δείτε βίντεο

  •  17.02.2026 - 18:45
Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

  •  17.02.2026 - 16:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα