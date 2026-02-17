Themasports lifenewscy
To μάθαμε κι αυτό: Σε τι χρησιμεύουν οι σχισμές στις πλαστικές καρέκλες;
To μάθαμε κι αυτό: Σε τι χρησιμεύουν οι σχισμές στις πλαστικές καρέκλες;

 17.02.2026 - 21:50
To μάθαμε κι αυτό: Σε τι χρησιμεύουν οι σχισμές στις πλαστικές καρέκλες;

Τις συναντάμε σε αυλές, μπαλκόνια, κήπους ,πανηγύρια και συναυλίες. Οι κλασικές πλαστικές καρέκλες είναι πρακτικές, ελαφριές και ανθεκτικές, αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια που ελάχιστοι γνωρίζουν που χρησιμεύει. Οι σχισμές σε πλάτη και κάθισμα.

Αν και πολλοί πιστεύουν ότι είναι απλώς διακοσμητικές, στην πραγματικότητα έχουν πολλές βασικές λειτουργίες που βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης.

Γιατί οι πλαστικές καρέκλες έχουν σχισμές

Οι σχισμές επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί όταν στοιβάζουμε πολλές καρέκλες. Χωρίς αυτές, δημιουργείται ένα είδος αναρρόφησης που δυσκολεύει το ξεχωρισμό τους. Έτσι, ο αέρας βοηθά να τις ξεστοιβάζουμε εύκολα, κάτι πολύ σημαντικό σε εκδηλώσεις ή συγκεντρώσεις με πολλές καρέκλες ταυτόχρονα.

Σε εξωτερικούς χώρους, μία ισχυρή ριπή ανέμου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ειδικά αν συναντήσει μεγάλες και ενιαίες επιφάνειες. Οι σχισμές αφήνουν τον αέρα να περνάει, μειώνουν την αντίσταση και περιορίζουν τον κίνδυνο η καρέκλα να ανατραπεί ή να εκσφενδονιστεί.

Επίσης, αφαιρώντας υλικό σε στρατηγικά σημεία, μειώνεται το συνολικό βάρος χωρίς να χάνει η δομή της σε αντοχή. Αυτό κάνει πιο εύκολη τη μεταφορά, τη μετακίνηση και την τοποθέτηση.

Τέλος τις ζεστές μέρες, οι σχισμές επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί ανάμεσα στην πλάτη και το σώμα, αποτρέποντας τη συσσώρευση θερμότητας ή την έντονη εφίδρωση.

Πηγή: iefimerida.gr

