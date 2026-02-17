Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Έστησαν ρινγκ» στη μέση του δρόμου - Τέσσερις νεαροί εναντίον 46χρονου - Καταζητείται ένα πρόσωπο

 17.02.2026 - 22:21
«Έστησαν ρινγκ» στη μέση του δρόμου - Τέσσερις νεαροί εναντίον 46χρονου - Καταζητείται ένα πρόσωπο

Για ασήμαντη αφορμή, τέσσερις νεαροί φέρονται να επιτέθηκαν σε 46χρονο στη Λεμεσό, στήνοντας σκηνικό βίας στη μέση του δρόμου την Τσικνοπέμπτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, η ένταση ξεκίνησε όταν τα δύο οχήματα στα οποία επέβαιναν οι εμπλεκόμενοι ήρθαν σε αντιπαράθεση. Οι νεαροί κατηγορούνται ότι του επιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη στον ΑLPHA Κύπρου, ο 46χρονος μετέβη σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στη μύτη, καθώς και εκδορές και μώλωπες στο σώμα του.

Μετά από έρευνες, οι αρχές ταυτοποίησαν τέσσερα πρόσωπα. Οι τρεις συνελήφθησαν, κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο τέταρτος εξακολουθεί να καταζητείται.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ

"Δεν κρατώ κακία σε κανένα", δήλωσε ο Δημήτρης Συλλούρης, αμέσως μετά την αθωωτική απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.

