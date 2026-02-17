«Έστησαν ρινγκ» στη μέση του δρόμου - Τέσσερις νεαροί εναντίον 46χρονου - Καταζητείται ένα πρόσωπο

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, η ένταση ξεκίνησε όταν τα δύο οχήματα στα οποία επέβαιναν οι εμπλεκόμενοι ήρθαν σε αντιπαράθεση. Οι νεαροί κατηγορούνται ότι του επιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη στον ΑLPHA Κύπρου, ο 46χρονος μετέβη σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στη μύτη, καθώς και εκδορές και μώλωπες στο σώμα του.

Μετά από έρευνες, οι αρχές ταυτοποίησαν τέσσερα πρόσωπα. Οι τρεις συνελήφθησαν, κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο τέταρτος εξακολουθεί να καταζητείται.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ