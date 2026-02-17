Κινεζική Πρωτοχρονιά σήμερα: Τι να περιμένετε, ανάλογα με το κινέζικο ζώδιό σας, τη Χρονιά του Πύρινου Αλόγου

Το Σεληνιακό Νέο Έτος σηματοδοτεί μια νέα αρχή, σύμφωνα με την αρχαία κινεζική αστρολογία. Τι αλλαγές όμως μπορεί να φέρει στη ζωή μας;

Σύμφωνα με την αστρολόγο TJ Higgs, η οποία μίλησε στην Daily Mail, πρόκειται για ένα «ισχυρό έτος». «Μπαίνουμε σε έναν σπάνιο κύκλο 60 ετών που έχει να εμφανιστεί από το 1966» εξηγεί. «Η ενέργεια του Πύρινου Αλόγου είναι τολμηρή, παθιασμένη, επαναστατική και ταχύτατη. Δεν προχωρά διστακτικά απέναντι στην αλλαγή - ορμά προς αυτήν. Αυτή η χρονιά αφορά το θάρρος, την ορατότητα και τις αποφασιστικές κινήσεις. Το άλογο συμβολίζει την ελευθερία και τη δυναμική. Η Φωτιά ενισχύει τα πάντα- την φιλοδοξία, το συναίσθημα, την επιθυμία, ακόμη και τη σύγκρουση».

Σύμφωνα με την αστρολόγο, για κάποιους αυτή η περίοδος θα είναι «συναρπαστική», ενώ «για άλλους μπορεί να μοιάζει σαν η ζωή να τους βγάζει έξω από τη ζώνη άνεσής τους». «Ωστόσο, τελικά το Πύρινο Άλογο ανταμείβει την τόλμη». Παράλληλα τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μια ήσυχη χρονιά, αλλά «όσοι δεν φοβηθούν, θα ευημερήσουν».

Αναλυτικά τα κινέζικα ζώδια

Ποντικός (1936, 1948, 1960, 1984, 1996, 2008, 2020)

«Αν έχετε γεννηθεί τη Χρονιά του Αρουραίου, αυτή είναι μια χρονιά για στρατηγική και όχι για παρορμητικές κινήσεις», δήλωσε η αστρολόγος. «Ο ρυθμός μπορεί να σας φανεί πιο γρήγορος απ’ ό,τι προτιμάτε, αλλά αν παραμείνετε ευέλικτοι και έξυπνοι στις αποφάσεις σας, μπορείτε διακριτικά να ξεπεράσετε τους άλλους».

Βόδι (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Η αστρολόγος ανέφερε ότι αν έχετε γεννηθεί τη Χρονιά του Βοδιού, μπορεί να νιώσετε ότι δοκιμάζεστε. «Η ανήσυχη ενέργεια του Αλόγου συγκρούεται κάπως με τη σταθερή σας φύση. Ωστόσο, αυτή μπορεί να γίνει μια χρονιά-ορόσημο αν επιδείξετε ευελιξία αντί να πεισμώσετε».

Τίγρης (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Σύμφωνα με την αστρολόγο, αν έχετε γεννηθεί τη Χρονιά του Τίγρη, αυτή η ενέργεια σας ταιριάζει. Είναι «τολμηρή, φλογερή και δυναμική», και οι ευκαιρίες σας ευνοούν αν πάρετε υπολογισμένα ρίσκα. Η αυτοπεποίθηση αυξάνεται και οι ευκαιρίες ηγεσίας διευρύνονται.

Κουνέλι (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Αν έχετε γεννηθεί τη Χρονιά του Κουνελιού, ίσως χρειαστεί να προστατεύσετε την ηρεμία σας, προειδοποίησε η TJ. «Το Πύρινο Άλογο μπορεί να φανεί έντονο, αλλά σας ωθεί επίσης να σταματήσετε να αποφεύγετε δύσκολες συζητήσεις. Η προσωπική ανάπτυξη έρχεται μέσα από τη συναισθηματική ειλικρίνεια».

Δράκος (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Η αστρολόγος σημείωσε ότι αν έχετε γεννηθεί τη Χρονιά του Δράκου, πρόκειται για μια ισχυρή χρονιά υλοποίησης στόχων. «Η Φωτιά ενισχύει το φυσικό σας χάρισμα. Αναμένετε προβολή, αναγνώριση και έντονη προσωπική ώθηση — αλλά αποφύγετε τις συγκρούσεις εγωισμού».

Φίδι (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

«Αν έχετε γεννηθεί τη Χρονιά του Φιδιού, η μεταμόρφωση βρίσκεται στο προσκήνιο», αποκάλυψε η TJ. «Το Πύρινο Άλογο μπορεί να φέρει ξαφνικές αλλαγές που θα σας αναγκάσουν να αφήσετε πίσω παλιές καταστάσεις. Εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας — θα είναι πιο οξυμένη από ποτέ».

Άλογο (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Αν έχετε γεννηθεί τη Χρονιά του Αλόγου, αυτή είναι η χρονιά σας — αλλά με ένταση, σύμφωνα με την TJ. Η ανανέωση είναι πιθανή. Μεγάλες κινήσεις, μετακομίσεις, αλλαγές καριέρας ή παθιασμένες σχέσεις μπορεί να βρεθούν στο επίκεντρο.

Κατσίκα (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Αν έχετε γεννηθεί τη Χρονιά της Κατσίκας, το κλειδί είναι η ισορροπία. Η ενέργεια του Πύρινου Αλόγου μπορεί να σας φανεί καταιγιστική, όμως τα δημιουργικά πρότζεκτ ευνοούνται. Η TJ συμβουλεύει να παραμείνετε προσγειωμένοι και να μην αναλάβετε περισσότερα από όσα μπορείτε.

Πίθηκος (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

«Αν έχετε γεννηθεί τη Χρονιά του Πιθήκου, η γρήγορη σκέψη σας λειτουργεί υπέρ σας», εξήγησε η αστρολόγος. «Η καινοτομία, τα νέα εγχειρήματα και οι τολμηρές ιδέες κερδίζουν έδαφος — απλώς αποφύγετε να διασκορπίζετε την ενέργειά σας».

Πετεινός (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Η TJ ανέφερε ότι αν έχετε γεννηθεί τη Χρονιά του Πετεινού, αυτό θα είναι το έτος για βελτίωση και όχι για παρορμητικές αντιδράσεις. «Η οργάνωση θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τον γρήγορο ρυθμό. Η δημόσια εικόνα και η προβολή σας μπορεί να αλλάξουν».

Σκύλος (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Αν έχετε γεννηθεί τη Χρονιά του Σκύλου, δοκιμάζονται η πίστη και οι σχέσεις σας. Η TJ εξήγησε ότι το Πύρινο Άλογο ενθαρρύνει την ανεξαρτησία — όμως εσείς πρέπει να αποφασίσετε πού βρίσκεται πραγματικά η δέσμευσή σας.

Χοίρος (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Η TJ δήλωσε: «Αν έχετε γεννηθεί τη Χρονιά του Χοίρου, αυτή η χρονιά σας ωθεί να γίνετε πιο τολμηροί απ’ ό,τι συνήθως. Μπορεί να προκύψουν οικονομικές ευκαιρίες, αλλά απαιτούν αποφασιστική δράση και όχι δισταγμό».

