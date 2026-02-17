Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντουζαρίκ: Ο ΓΓ ΟΗΕ έχει εμπιστοσύνη σε Ολγκίν, συμμερίζεται άποψη για ανάγκη προόδου μεταξύ ηγετών

 17.02.2026 - 20:50
Ντουζαρίκ: Ο ΓΓ ΟΗΕ έχει εμπιστοσύνη σε Ολγκίν, συμμερίζεται άποψη για ανάγκη προόδου μεταξύ ηγετών

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Προσωπική του Απεσταλμένη και συμμερίζεται την άποψη ότι απαιτείται περισσότερη πρόοδος μεταξύ των ηγετών, δήλωσε ο Εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ στο ΚΥΠΕ.

Ερωτηθείς σχετικά με το πρόσφατο άρθρο γνώμης Μαρία Ανχελα Ολγκίν, ο κ. Ντουζαρίκ είπε ότι αυτό «αντικατοπτρίζει τις παρατηρήσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης σχετικά με τις πραγματικότητες επί του εδάφους».

Ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ τόνισε περαιτέρω ότι «ο Γενικός Γραμματέας έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Προσωπική του Απεσταλμένη και συμμερίζεται την άποψη ότι απαιτείται περισσότερη πρόοδος μεταξύ των ηγετών».

Είπε, ακόμα ο κ. Ντουζαρίκ ότι «δεν έχει υπάρξει καμία παύση στις επαφές, οι οποίες συνεχίζονται σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να στηριχθούν οι δύο πλευρές».

Πρώτες δηλώσεις Συλλούρη: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Δεν έχω τον πλούτο»

Πρώτες δηλώσεις Συλλούρη: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Δεν έχω τον πλούτο»

"Δεν κρατώ κακία σε κανένα", δήλωσε ο Δημήτρης Συλλούρης, αμέσως μετά την αθωωτική απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.

