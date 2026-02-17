Ντουζαρίκ: Ο ΓΓ ΟΗΕ έχει εμπιστοσύνη σε Ολγκίν, συμμερίζεται άποψη για ανάγκη προόδου μεταξύ ηγετών

Πρώτες δηλώσεις Συλλούρη: «Δεν κρατώ κακία σε κανένα. Δεν έχω τον πλούτο»
"Δεν κρατώ κακία σε κανένα", δήλωσε ο Δημήτρης Συλλούρης, αμέσως μετά την αθωωτική απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.
Ερωτηθείς σχετικά με το πρόσφατο άρθρο γνώμης Μαρία Ανχελα Ολγκίν, ο κ. Ντουζαρίκ είπε ότι αυτό «αντικατοπτρίζει τις παρατηρήσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης σχετικά με τις πραγματικότητες επί του εδάφους».
Ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ τόνισε περαιτέρω ότι «ο Γενικός Γραμματέας έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Προσωπική του Απεσταλμένη και συμμερίζεται την άποψη ότι απαιτείται περισσότερη πρόοδος μεταξύ των ηγετών».
Είπε, ακόμα ο κ. Ντουζαρίκ ότι «δεν έχει υπάρξει καμία παύση στις επαφές, οι οποίες συνεχίζονται σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να στηριχθούν οι δύο πλευρές».
