Υπ. Υγείας μετά τον σάλο με καταγγελίες για το Νοσοκομείο Λάρνακας: «Θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα»

Ο αρμόδιος Υπουργός, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης δήλωσε στο ΡΙΚ πως θα ληφθούν όλα τα δέοντα μέτρα για να αποφευχθεί επανάληψη στο μέλλον.

Εξέφρασε προβληματισμό και ανησυχία, σημειώνοντας ωστόσο πως αποφάσεις θα ληφθούν όταν υπάρχει σχετικό πόρισμα.

Είπε ότι ζήτησε ενημέρωση σε σχέση με τις καταγγελίες και χθες το απόγευμα επισκέφθηκε και το νοσοκομείο όπου συναντήθηκε με την εκτελεστική διευθύντρια.

Για το κατά πόσον το υπουργείο έχει στα χέρια του κι άλλες καταγγελίες πέραν αυτών που δημοσιοποιήθηκαν, είπε πως υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες σχετίζονται με θέματα συμπεριφοράς και δεν αφορούν το επίπεδο παροχής ιατρικής περιθαλψης.

