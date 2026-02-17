Πώς να φτιάξετε λαγάνα στο Air Fryer - Η ιδανική συνταγή για την Καθαρά Δευτέρα

Τη λαγάνα ή τη λατρεύεις ή τη μισείς. Με δυο λόγια, δεν είναι ένα αρτοσκεύασμα που περνάει αδιάφορο από κανέναν. Γι αυτό και όσοι προτιμούν τα αφράτα μαλακά ψωμιά δεν συγκινούνται ιδιαίτερα όσο πλησιάζει η Καθαρά Δευτέρα. Εκείνοι όμως που αγαπούν το σουσάμι και τα λεπτά άζυμα αρτοποιήματα με τη στιβαρή υφή και την πλούσια γεύση όχι μόνο ανυπομονούν να ξεκινήσει η Σαρακοστή αλλά μπαίνουν στη διαδικασία να φτιάξουν τις δικές τους λαγάνες στο σπίτι. Ευτυχώς η συνταγή της δεν είναι δύσκολη ούτε απαιτεί ιδιαίτερα υλικά. Παρακάτω σας δίνουμε μια συνταγή για να την ψήσετε σε χρόνο μηδέν στη φριτέζα αέρος.

Λαγάνα στο Air Fryer

Υλικά

150ml χλιαρό νερό

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

μισό φακελάκι ξηρή μαγιά (5 γρ.)

μια πρέζα αλάτι

μια πρέζα ζάχαρη

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1-2 κ.σ. σουσάμι

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το νερό, τη μαγιά και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι και σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη. Το αφήνουμε στην άκρη (σε θερμοκρασία δωματίου) για 10 λεπτά, να αφρίσει και να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Ξεσκεπάζουμε το μπολ, προσθέτουμε το αλεύρι και το αλάτι και ανακατεύουμε, με το χέρι μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνει μια μαλακή, λεία ζύμη.

Σκεπάζουμε πάλι το μπολ με μεμβράνη και αφήνουμε το ζυμάρι να φουσκώσει στην άκρη για 1 ώρα, μέχρι να διπλασιάσει ο όγκος του. Όταν φουσκώσει, αλευρώνουμε τον πάγκο και ζυμώνουμε με τα χέρια δυνατά για περίπου 5 λεπτά. Προσθέτουμε και άλλο αλεύρι αν η ζύμη κολλάει στα χέρια. Στρώνουμε στον κάδο της φριτέζας αέρος μια λαδόκολλα και από πάνω απλώνουμε τη ζύμη ομοιόμορφα και σκεπάζουμε με μια καθαρή και στεγνή βαμβακερή πετσέτα.

Αφήνουμε να ξεκουραστεί για μισή ώρα ακόμα και πιέζουμε όλη την επιφάνεια με τα δάχτυλά μας κάνοντας λακουβίτσες. Αλείφουμε την επιφάνειά με το ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με σουσάμι.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο Air Fryer στους 180° C για 20 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει, κόβουμε και σερβίρουμε.

Γιατί στη φριτέζα αέρος;

Η φριτέζα αέρος γενικά ψήνει γρήγορα και ομοιόμορφα δαπανώντας λιγότερο ρεύμα από τον κλασικό φούρνο. Οπότε μπορείτε να φτιάξετε τη λαγάνα σας τραγανή απέξω και μαλακή μέσα κάνοντας παράλληλα οικονομία χρόνου αλλά και χρημάτων.

Πηγή: bovary.gr