ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η Νομική Υπηρεσία μελετά την απόφαση για την υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων

 17.02.2026 - 23:12
Η Νομική Υπηρεσία θα μελετήσει την απόφαση της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, σε σχέση με την υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων και όταν ληφθεί απόφαση θα υπάρξει ενημέρωση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

Αυτή είναι πρώτη αντίδραση της Νομικής Υπηρεσίας στο κρατικό κανάλι, μετά την αυλαία της πολύκροτης υπόθεσης που οδήγησε στην αθώωση του πρώην προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, και τον πρώην βουλευτή και επιχειρηματία, Χριστάκη Τζιοβάνη.

Η κατηγορούσα αρχή και η Νομική Υπηρεσία απέτυχε να πείσει για την ορθότητα των θέσεων της.

Πλέον αναμένονται οι αποφάσεις του γενικού και του βοηθού γενικού εισαγγελέα που θα ξεκαθαρίσουν αν η σημερινή απόφαση συνιστά και το οριστικό τέλος της υπόθεσης. Η απόφαση η οποία αποτελείται από 170 σελίδες, λήφθηκε κατά πλειοψηφία με 2 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά.

