Η Νομική Υπηρεσία μελετά την απόφαση για την υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων

Αυτή είναι πρώτη αντίδραση της Νομικής Υπηρεσίας στο κρατικό κανάλι, μετά την αυλαία της πολύκροτης υπόθεσης που οδήγησε στην αθώωση του πρώην προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, και τον πρώην βουλευτή και επιχειρηματία, Χριστάκη Τζιοβάνη.

Η κατηγορούσα αρχή και η Νομική Υπηρεσία απέτυχε να πείσει για την ορθότητα των θέσεων της.

Πλέον αναμένονται οι αποφάσεις του γενικού και του βοηθού γενικού εισαγγελέα που θα ξεκαθαρίσουν αν η σημερινή απόφαση συνιστά και το οριστικό τέλος της υπόθεσης. Η απόφαση η οποία αποτελείται από 170 σελίδες, λήφθηκε κατά πλειοψηφία με 2 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά.