Θέλεις να χτίσεις τη δική σου εταιρεία; Ένας νεαρός Κύπριος αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας δίνει τις δικές του συμβουλές – Το κλειδί για την επιτυχία

Χωρίς οικογενειακό υπόβαθρο στις επιχειρήσεις και με αρχικό κεφάλαιο «πλην 300 ευρώ», περιγράφει το δικό του ταξίδι. Καλεσμένος στο podcast του ThemaOnline, Στέφανος Χρίστου, δίνει συμβουλές σε νέους που σκέφτονται να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Την ίδια ώρα, σημειώνει λάθη που έκανε εκείνος και θα μπορούσε να τα αποφύγει αρκετά νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον Στέφανο Χρίστου για να δημιουργήσει κανείς τη δική του επιχείρηση πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα:

1. Αν δεν γνωρίζει σε ποιον τομέα θα δραστηριοποιηθεί πρέπει να δώσει έμφαση στη ψυχολογία: να μάθει ποιος είναι, να τα έχει «καλά» με τον εαυτό του και να ξέρει σε ποιες δεξιότητες είναι καλός και να κατασταλάξει στο τι θέλει να κάνει

2. Μόλις αποφασίσει τότε πρέπει να αποκτήσει την ανάλογη γνώση και να φιλτράρει τις πηγές του

3. Να έχει αυτοπεποίθηση για να κάνει το πρώτο βήμα και να μιλήσει με υποψήφιους πελάτες, να κάνει δηλαδή τη θεωρία σε πράξη

Το κλειδί όμως στην επιτυχία, στο να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου, είναι να χτίσεις μια υποστηρικτική δομή, μια ομάδα που εμπιστεύεσαι και έχει τους ίδιους στόχους μαζί σου.

«Μην ακολουθείς μονοπάτια που σου έθεσαν άλλοι»

Για τον ίδιο, η επιτυχία δεν έχει έναν καθολικό ορισμό. Αντίθετα, ξεκινά από την προσωπική ειλικρίνεια και την αυτογνωσία.

«Πάντα να ακούει το ένστικτό του, να τα έχει καλά με τον εαυτό του και να μην ακολουθεί ένα μονοπάτι το οποίο του έθεσε οποιοσδήποτε άλλος – είτε αυτός λέγεται σχολείο, κοινωνία ή οικογένεια», ανέφερε ο Στέφανος Χρίστου δίνοντας συμβουλή προς επίδοξους επιχειρηματίες. «Βρες αυτό που σε κάνει εσένα να νιώθεις ευτυχισμένος και ακολούθησε το», πρόσθεσε.

Όπως εξηγεί, η κοινωνική πίεση οδηγεί πολλούς νέους σε επιλογές που δεν τους εκφράζουν πραγματικά. «Βρες τι σε κάνει εσένα να νιώθεις επιτυχημένος, όχι τι σου έχουν επιβάλλει, και ακολούθα αυτόν τον δρόμο».

Το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα: να γνωρίσεις τον εαυτό σου

Πριν οποιοδήποτε επιχειρηματικό πλάνο, ο Στέφανος Χρίστου τονίζει ότι προηγείται η εσωτερική διερεύνηση.

«Αν δεν ξέρει κάποιος σε ποιον τομέα θέλει να κινηθεί, πρέπει πρώτα να μάθει τον εαυτό του, να δει σε τι είναι καλός και τι θέλει πραγματικά να κάνει», τονίζοντας πως η ψυχολογία, αποτελεί τη βάση κάθε επιλογής.

Από τη θεωρία στην πράξη – ακόμη και χωρίς χρήματα

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα μηνύματά του αφορά τη δράση και την εμπειρία, ακόμα και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στην αρχή.

«Δεν πρέπει να φοβάται να δώσει την υπηρεσία του ακόμη και δωρεάν. Στην αρχή δεν χρειάζεσαι ούτε 50 ούτε 100 ευρώ. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα-δύο άτομα να σε εμπιστευτούν».

Η θεωρητική γνώση από μόνη της, όπως επισημαίνει, δεν αρκεί. «Είναι καλό να ξέρεις τη θεωρία, αλλά αν δεν τη βάλεις στην πράξη, δεν θα μάθεις ποτέ».

Η δύναμη της ομάδας και της εμπιστοσύνης

Καθώς η επιχείρηση μεγαλώνει, η ατομική προσπάθεια δεν είναι αρκετή. Η ομάδα παίζει καθοριστικό ρόλο.

«Δεν μπορείς να φτάσεις εκεί που μπορείς πραγματικά να φτάσεις χωρίς μια καλή ομάδα δίπλα σου».

Μάλιστα, όπως ο ίδιος τονίζει, η επιλογή των συνεργατών δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε δεξιότητες. «Διάλεξε άτομα με κοινές αξίες, κοινό όραμα και παρόμοιους στόχους. Αυτό κάνει το έργο σου πολύ πιο εύκολο».

Διάβασμα και συνεχής εξέλιξη

Αντί για βιαστικές αποφάσεις, ο Στέφανος Χρίστου προτείνει συνειδητή επένδυση στη γνώση.

Η έμφαση, όπως λέει, δεν είναι απλώς στη γνώση, αλλά στη σωστή κατεύθυνση της γνώσης. Όπως υπέδειξε, «καλύτερα να αφιερώσει κάποιος 1-2-3 χρόνια να διαβάσει βιβλία, να εκπαιδευτεί και να μάθει τι του αρέσει πραγματικά, παρά να σπουδάζει κάτι που ξέρει ότι δεν θα εξασκήσει ποτέ».

Τα λάθη που «κοστίζουν» στους νέους επιχειρηματίες

Μιλώντας από προσωπική εμπειρία, αναφέρθηκε σε λάθη που έκανε ο ίδιος.

«Δεν είχα κάποιον να με καθοδηγήσει και έκανα όλα τα λάθη που μπορούσα να κάνω. Αλλά έτσι έμαθα».

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη, κατά την άποψή του, είναι ο φόβος. «Δεν πρέπει να φοβάται ποτέ να κάνει λάθος σε οποιονδήποτε τομέα».

