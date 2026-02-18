Σας ζήτησαν χρήματα για εγκατάσταση έξυπνου μετρητή; Προειδοποιεί η ΑΗΚ για απάτη

Το ψέμα

Επιτήδειοι απέστειλαν παραπλανητικό μήνυμα σε ένοικους πολυκατοικίας ζητώντας τους να πληρώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε ιδιώτη ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.

Η αλήθεια

- Η ΑΗΚ δεν χρεώνει ποτέ τους πολίτες για την αντικατάσταση συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές, καθώς το κόστος καλύπτεται από την ίδια και ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

- Οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ανήκουν στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής της ΑΗΚ από τον οποίο εγκαθίστανται, συντηρούνται και αντικαθίστανται όταν απαιτείται. Ποτέ η εργασία αυτή δεν ανατίθεται σε ιδιώτη ηλεκτρολόγο.

- Οι περιοχές όπου προγραμματίζονται να γίνουν εργασίες μαζικής αντικατάστασης μετρητών ανακοινώνονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα (μηνιαίως) εκ των προτέρων.

- Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ, και ο ένοικος ειδοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν την αντικατάσταση.

- Το προσωπικό της ΑΗΚ κατά τις εργασίες στα υποστατικά των πελατών προσέρχεται με υπηρεσιακό όχημα που φέρει τα διακριτικά της ΑΗΚ, και φέρει την υπηρεσιακή ταυτότητα, την οποία μπορεί το κοινό να ζητά όπως επιδεικνύεται για αποφυγή παραπλάνησης από επιτήδειους.

- Τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους λειτουργούς της ΑΗΚ δεν αναφέρουν ούτε χρηματικά ποσά, ούτε τρόπους πληρωμής.

Τέτοιου είδους μηνύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποσκοπούν στην παραπλάνηση του κοινού με σκοπό τη δόλια είσπραξη χρηματικού ποσού.