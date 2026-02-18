Themasports lifenewscy
Ξεσπά η μητέρα του άτυχου Πέτρου Καραπατέα: «Χειροκροτήθηκε για άλλη μια φορά η βρωμιά και η διαφθορά...»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεσπά η μητέρα του άτυχου Πέτρου Καραπατέα: «Χειροκροτήθηκε για άλλη μια φορά η βρωμιά και η διαφθορά...»

 18.02.2026 - 09:06
Ξεσπά η μητέρα του άτυχου Πέτρου Καραπατέα: «Χειροκροτήθηκε για άλλη μια φορά η βρωμιά και η διαφθορά...»

Ξεσπά για ακόμη μια φορά η Κούλα Καραπατέα, μετά την απόφαση του δικαστηρίου στην οποία αθωώθηκαν οι πρώην αξιωματούχοι, Δημήτρης Συλλούρης και Χριστάκης Τζιοβάνης μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την δημοσιοποίηση επίμαχου βίντεο στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Al Jazeera για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών.

Συγκεκριμένα, η μητέρα του άτυχου Πέτρου Σεμπάστιαν Καραπατέα, που βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο ατύχημα στις 21 Σεπτεμβρίου του 2013 όταν ο Κυριάκος Συλλούρης, γιος του Δημήτρη Συλλούρη, ανέκοψε την πορεία του, προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας πως, «σήμερα χειροκροτήθηκε για άλλη μια φορά η βρωμιά η μπόχα η διαφθορά, η σήψη, οι αθώοι, οι διεφθαρμένοι».

Παράλληλα σε δεύτερη ανάρτηση της, ανέβασε το δημοσίευμα για τον θάνατο του γιου της σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως, «Όταν υπάρχουν διεφθαρμένοι δικαστές και ακόμα πιο διεφθαρμένοι πολιτικοί. Όλοι καθαροί…..κάνουν μπάνιο κάθε μέρα».



Τι αλλάζει για τους ΣΥΟΠ μετά το Υπουργικό - Η τοποθέτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Τι αλλάζει για τους ΣΥΟΠ μετά το Υπουργικό - Η τοποθέτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Στις σημαντικές αποφάσεις που αναμένεται να λάβει σήμερα, 18 Φεβρουαρίου 2026, το Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

