Ένας 9χρονος στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε το πρώτο παιδί που έκανε επέμβαση επιμήκυνσης ποδιών, κέρδισε περίπου 3 εκατοστά

 18.02.2026 - 12:09
Ένα εννιάχρονο αγόρι έγινε το πρώτο παιδί στο Ηνωμένο Βασίλειο που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση επιμήκυνσης ποδιού, χάρη σε μια νέα τεχνική που εφαρμόστηκε από ειδικούς στο Alder Hey Children's Hospital, στο Λίβερπουλ.

Ο Άλφι Φίλιπς, από το Νορθάμπτον, πάσχει από σπάνια πάθηση που ονομάζεται ινώδης ημιμελία (fibular hemimelia), η οποία επηρεάζει λιγότερες από μία στις 40.000 γεννήσεις. Η συγκεκριμένη διαταραχή είχε ως αποτέλεσμα το δεξί του πόδι να μην αναπτυχθεί σωστά, με διαφορά άνω της μίας ίντσας σε σχέση με το αριστερό.

Χάρη στη νέα μέθοδο, ο Άλφι κατάφερε να κερδίσει τρία εκατοστά σε μήκος. «Ήμουν ενθουσιασμένος και φοβισμένος ταυτόχρονα, καθώς ήμουν ο πρώτος που έκανε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε. Σχεδόν έναν χρόνο μετά, όπως λέει, τρέχει κανονικά και απολαμβάνει το μπάσκετ, ενώ μπορεί πλέον να κάνει δραστηριότητες όπως σχοινάκι και τραμπολίνο.

Νέα τεχνική με μαγνητικό μηχανισμό

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025 και ο μικρός ασθενής παρέμεινε στο νοσοκομείο λιγότερο από μία εβδομάδα. Η μέθοδος, που αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιλάμβανε την τοποθέτηση ενός επιμηκυντικού ήλου (μεταλλικού καρφιού) – γνωστού ως μηχανοκίνητου τηλεσκοπικού ήλου – στην επιφάνεια του μηριαίου οστού.

Για την επιμήκυνση του άκρου, χρησιμοποιήθηκε μια μαγνητική συσκευή, τρεις φορές ημερησίως για έναν μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, ο ήλος απομάκρυνε σταδιακά τα δύο άκρα του οστού κατά περίπου 1 χιλιοστό την ημέρα, ενώ ο οργανισμός δημιουργούσε με φυσικό τρόπο έναν νέο οστικό ιστό στο κενό που σχηματιζόταν.

Ακολούθησαν εβδομαδιαίες συνεδρίες φυσιοθεραπείας και τακτικές επανεξετάσεις από γιατρούς και εξειδικευμένους νοσηλευτές μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία διήρκεσε περίπου έξι εβδομάδες. Η φυσιοθεραπεία συνεχίστηκε έως ότου αφαιρέθηκε ο ήλος, τρεις έως τέσσερις μήνες μετά την επέμβαση.

Λιγότερος πόνος και καλύτερη εμπειρία για τα παιδιά

Μέχρι πρότινος, η επιμήκυνση με εσωτερικό ήλο εφαρμοζόταν μόνο σε ενήλικες, καθώς υπήρχε κίνδυνος βλάβης των επιφύσεων ανάπτυξης στα παιδιά. Πριν παραπεμφθεί στο Alder Hey το 2024, η μοναδική επιλογή του Άλφι ήταν η τοποθέτηση εξωτερικού σταθεροποιητή.

Ο Νικ Πίτερσον, σύμβουλος ορθοπεδικός χειρουργός στο νοσοκομείο, εξήγησε ότι «γνωρίζουμε πως η εσωτερική επιμήκυνση είναι λιγότερο επώδυνη και συνολικά καλύτερη εμπειρία. Όμως πριν από αυτή την τεχνική, δεν ήταν διαθέσιμη για παιδιά». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάρρωση του μικρού ασθενούς ήταν «αξιοσημείωτη».

Οι ειδικοί στο Alder Hey μέτρησαν αρχικά διαφορά τεσσάρων εκατοστών μεταξύ των ποδιών και εκτίμησαν ότι, χωρίς παρέμβαση, θα έφτανε τα έξι εκατοστά μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Αν και ενδέχεται στο μέλλον να χρειαστεί επιπλέον επιμήκυνση στην κνήμη, ο Πίτερσον σημείωσε ότι η εμπειρία του Άλφι «ήταν κατά πολύ ανώτερη από ό,τι θα ήταν με τις παλαιότερες μεθόδους».

Η μητέρα του, Λόρα Ντάκερ, 34 ετών, δήλωσε: «Ανάρρωσε πραγματικά πολύ καλά. Τα κατάφερε υπέροχα. Ήθελε να επιστρέψει στο σχολείο αρκετά γρήγορα». Όπως ανέφερε, σήμερα «τρέχει κανονικά· αν τον δεις, δεν θα καταλάβεις ποτέ ότι είχε συμβεί κάτι. Είναι απίστευτος».

Ο ίδιος ο Άλφι σχολίασε ότι, πέρα από ένα σύντομο διάστημα που δεν μπορούσε να στηριχθεί στο πόδι του, η θεραπεία «έκανε μεγάλη διαφορά». «Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα που δεν μπορούσα πριν, όπως σχοινάκι, είμαι καλύτερος στο μπάσκετ και μπορώ να κάνω τραμπολίνο», είπε, προσθέτοντας με παιδικό ενθουσιασμό: «Τώρα είμαι πιο ψηλός από τον φίλο μου και μπορώ να τον λέω κοντό».

Μετά την επιτυχία της επέμβασης, το νοσοκομείο έχει ήδη εφαρμόσει τη μέθοδο σε τρία ακόμη παιδιά με ινωδή ημιμελία, ενώ και άλλα εξειδικευμένα κέντρα στη χώρα προετοιμάζονται να υιοθετήσουν την τεχνική.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Η Νομική Υπηρεσία μελετά την απόφαση της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, σε σχέση με την υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων μετά την αυλαία της πολύκροτης υπόθεσης που οδήγησε στην αθώωση του πρώην προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, και τον πρώην βουλευτή και επιχειρηματία, Χριστάκη Τζιοβάνη. Αναμένονται οι αποφάσεις του γενικού και του βοηθού γενικού εισαγγελέα που θα ξεκαθαρίσουν αν η χθεσινή απόφαση συνιστά και το οριστικό τέλος της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι η χθεσινή απόφαση του Δικαστηρίου η οποία αποτελείται από 170 σελίδες, λήφθηκε κατά πλειοψηφία με 2 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά. 

