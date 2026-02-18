Ανακοίνωση-βόμβα: Γνωστός δημοσιογράφος κατεβαίνει υποψήφιος στις βουλευτικές με την «Άμεση Δημοκρατία»

Νομική Υπηρεσία: «Έχει αποφασιστεί ότι θα ασκηθεί έφεση γιατί εντοπίστηκαν δικαστικά σφάλματα»
Η Νομική Υπηρεσία μελετά την απόφαση της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, σε σχέση με την υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων μετά την αυλαία της πολύκροτης υπόθεσης που οδήγησε στην αθώωση του πρώην προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, και τον πρώην βουλευτή και επιχειρηματία, Χριστάκη Τζιοβάνη. Αναμένονται οι αποφάσεις του γενικού και του βοηθού γενικού εισαγγελέα που θα ξεκαθαρίσουν αν η χθεσινή απόφαση συνιστά και το οριστικό τέλος της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι η χθεσινή απόφαση του Δικαστηρίου η οποία αποτελείται από 170 σελίδες, λήφθηκε κατά πλειοψηφία με 2 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά.