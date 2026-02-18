Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπουργικό - Νέες κρατικές ενισχύσεις με fast track διαδικασίες: Τι αλλάζει για δήμους και οργανώσεις

 18.02.2026 - 13:20
Υπουργικό - Νέες κρατικές ενισχύσεις με fast track διαδικασίες: Τι αλλάζει για δήμους και οργανώσεις

Πρόταση που αφορά την Αναθεώρηση Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Σε δήλωση μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, η Υφυπουργός Πρόνοιας εξήγησε ότι το σχέδιο εφαρμόζεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και αποσκοπεί για την κρατική ενίσχυση αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για προγράμματα για προγράμματα κοινωνικής φροντίδας.

Εξήγησε ότι η τροποποίηση επέρχεται σε τρεις ρυθμίσεις, προσθέτοντας ότι η πρώτη ρύθμιση αφορά τροποποίηση του Άρθρου 12 και στοχεύει σε διευκόλυνση της ρευστότητας, παρέχοντας τη δυνατότητα προκαταβολής κρατικής ενίσχυσης ύψους 30% του ποσού που λήφθηκε την προηγούμενη χρονιά για λειτουργικές δαπάνες, νοουμένου ότι πρόκειται για προγράμματα τα οποία έχουν λάβει κρατική ενίσχυση κατά τα τελευταία τρία συνεχή έτη, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση έχει υποβληθεί δεόντως συμπληρωμένη με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Πρόσθεσε ότι με το υφιστάμενο σχέδιο η πρώτη δόση της ενίσχυσης παρέχεται τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Η Υφυπουργός εξήγησε περαιτέρω ότι με τη νέα ρύθμιση ικανοποιείται αίτημα των επηρεαζόμενων φορέων για τον χρόνο καταβολής της ενίσχυσης ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν πιο έγκαιρα τις δράσεις τους.

Συνεχίζοντας η Υφυπουργός είπε ότι η δεύτερη τροποποίηση άπτεται των προτεραιοτήτων (Άρθρο 4) και περιλαμβάνει πρόνοια για τη λειτουργία προγραμμάτων προς κάλυψη της διημερεύουσας φροντίδας βρεφών ηλικίας 0-2 ετών, δηλαδή αφορά βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς, σημειώνοντας ότι «υπήρχε ήδη αλλά πλέον εντάσσεται ως προτεραιότητα».

Ακολούθως ανέφερε ότι η τρίτη ρύθμιση γίνεται επί του άρθρου 16.2.10 για τις προσφορές, ώστε αντί για προσκόμιση δύο προσφορών για δαπάνη αγοράς εξοπλισμού/ επίπλων πέραν των €1.700, που απαιτείτο μέχρι σήμερα, για δαπάνες αγοράς εξοπλισμού/ επίπλων μέχρι €2.000 να μην απαιτείται η προσκόμιση οιασδήποτε προσφοράς, για δαπάνες από €2.001 μέχρι €15.000 να απαιτείται η προσκόμιση 2 προσφορών και για δαπάνες από €15.001 και άνω, να απαιτείται η προσκόμιση 4 προσφορών.

Η Νομική Υπηρεσία μελετά την απόφαση της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, σε σχέση με την υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων μετά την αυλαία της πολύκροτης υπόθεσης που οδήγησε στην αθώωση του πρώην προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, και τον πρώην βουλευτή και επιχειρηματία, Χριστάκη Τζιοβάνη. Αναμένονται οι αποφάσεις του γενικού και του βοηθού γενικού εισαγγελέα που θα ξεκαθαρίσουν αν η χθεσινή απόφαση συνιστά και το οριστικό τέλος της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι η χθεσινή απόφαση του Δικαστηρίου η οποία αποτελείται από 170 σελίδες, λήφθηκε κατά πλειοψηφία με 2 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά. 

