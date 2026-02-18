Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα χέρια του ΠτΔ η έκθεση της Ελεγκτικής - «Στόχος να ενισχύουμε το δίχτυ προστασίας στις αποφάσεις του Δημοσίου»

 18.02.2026 - 13:16
Την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) για τον Οκτώβριο 2024-Οκτώβριο 2025, παρέλαβε σήμερα (18/02) από τον Γενικό Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Επιδίδοντας την ετήσια έκθεση, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι το 2025 ήταν μια καθοριστική χρονιά για την ΕΥ, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μεταρρύθμιση, η οποία υπερψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2025. Σημείωσε ότι στην Έκθεση συμπεριλαμβάνεται και ένα ένθετο με τους προλογισμούς των Ειδικών Εκθέσεων της ΕΥ από τον Απρίλιο του 2025 και μετά, στο οποίο «κάποιος μπορεί να ανατρέξει να δει τις εκθέσεις μας για να πάρει μια περίληψη των σημαντικών σημείων». Κλείνοντας, δήλωσε την πρόθεση της ΕΥ να προχωρήσει και σε άλλες μεταρρυθμίσεις, ώστε, όπως είπε «να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, πιο εύστοχοι και πιο παραγωγικοί.»

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παραλαμβάνοντας την ετήσια έκθεση, είπε: «Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σε συγχαρώ για τη σημαντική δουλειά που γίνεται. Η ΕΥ είναι ένας σημαντικός πυλώνας στην προσπάθειά μας να διορθώσουμε –γιατί αυτός είναι ο στόχος μας– εκεί και όπου πρέπει να γίνουν αλλαγές. Προσβλέπω στη συζήτησή μας. Σε αυτό το πλαίσιο θα κάνουμε και μια αξιολόγηση των εμπειριών σου, σχεδόν ενάμιση χρόνο από τον διορισμό σου, τον Οκτώβριο του 2024, και θα δούμε το θέμα του περαιτέρω εκσυγχρονισμού της ΕΥ. Ο στόχος ο δικός μου, ο στόχος της εκτελεστικής εξουσίας, είναι, μέσα από τις πρωτοβουλίες που κάνουμε, να ενισχύουμε ακόμη περισσότερο, επαναλαμβάνω, το δίχτυ προστασίας όσον αφορά στις αποφάσεις ευρύτερα του δημόσιου τομέα. Σας προσεγγίζουμε ως συνεργάτες, ως συνοδοιπόρους, έτσι ώστε να εργαστούμε από κοινού, για να εκσυγχρονίσουμε ακόμη περισσότερο το κράτος».

Η Νομική Υπηρεσία μελετά την απόφαση της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, σε σχέση με την υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων μετά την αυλαία της πολύκροτης υπόθεσης που οδήγησε στην αθώωση του πρώην προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, και τον πρώην βουλευτή και επιχειρηματία, Χριστάκη Τζιοβάνη. Αναμένονται οι αποφάσεις του γενικού και του βοηθού γενικού εισαγγελέα που θα ξεκαθαρίσουν αν η χθεσινή απόφαση συνιστά και το οριστικό τέλος της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι η χθεσινή απόφαση του Δικαστηρίου η οποία αποτελείται από 170 σελίδες, λήφθηκε κατά πλειοψηφία με 2 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά. 

