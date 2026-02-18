Πέθανε ο Κωνσταντίνος Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Έγκωμη, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 14:30.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:00.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Λακατάμιας.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» και για την πρόνοια του Λυκείου Αποστόλου Μάρκου.