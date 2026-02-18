Themasports lifenewscy
ΕΛΛΑΔΑ

Εκταφή 150 σορών στην Καβάλα επειδή δεν ολοκληρώθηκε η αποσύνθεσή τους λόγω Covid-19

 18.02.2026 - 15:10
Εκταφή 150 σορών στην Καβάλα επειδή δεν ολοκληρώθηκε η αποσύνθεσή τους λόγω Covid-19

Το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας πρόκειται να εξετάσει το ζήτημα της δωρεάν εκταφής περίπου 150 τάφων στα δημοτικά κοιμητήρια, σε περιπτώσεις θανόντων από Covid-19.

Όπως μεταδίδει το proininews.gr, προβλέπεται διπλή διαδικασία που αφορά τόσο τις σορούς όσο και τις κάσες, καθώς διαπιστώθηκε ότι, παρά την πάροδο πέντε ετών, δεν έχει επέλθει η αναμενόμενη αποσύνθεση. Το θέμα συζητήθηκε αρχικά στη δημοτική επιτροπή, όπου έλαβε την πρώτη έγκριση.

Στην εισήγηση που έχουν στα χέρια τους οι δημοτικοί σύμβουλοι αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Κατά την διάρκεια της εκταφής των περιστατικών με αιτία θανάτου τον ιό COVID-19 μετά την παρέλευση πέντε ετών, διαπιστώθηκε πως τα περιστατικά αυτά βρέθηκαν εντελώς αδιάλυτα διότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την μη διάδοση του ιού ήταν τοποθετημένα μέσα σε πλαστικούς σάκους. Τα περιστατικά αυτά που αφορούν τα κοιμητήρια του Δήμου Καβάλας ανέρχονται σε περίπου εκατόν πενήντα και σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση τους απαιτείται η εκταφή, η αφαίρεση των πλαστικών καλυμμάτων και ο ενταφιασμός τους ξανά για να παραμείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο ενταφιασμένα ώστε να επιτευχθεί η αποσύνθεση τους».

Βάσει της πρότασης, μετά την εκταφή θα αφαιρεθούν οι ειδικοί πλαστικοί σάκοι στους οποίους είχαν τοποθετηθεί οι σοροί για λόγους υγειονομικής προστασίας και θα ακολουθήσει εκ νέου ταφή για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, προκειμένου να ολοκληρωθεί φυσιολογικά η διαδικασία αποσύνθεσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο ThemaOnline, η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή και ως annie alexoui, μιλά με έντονο ύφος για τον φόβο, τη ρήξη της με τον κ. Φυτιρή, το καθεστώς στο οποίο βρίσκεται, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει και δημοσιοποιεί στοιχεία μέσα από τα βίντεο της.

