Το Καρναβάλι του Ρίο σε εικόνες: Το πιο ξέφρενο παγκόσμιο πάρτι - Ωδή σε φτερά, πούπουλα και γκλίτερ

Επίσημα προοριζόταν να σηματοδοτήσει μια τελευταία ανάσα υπερβολής για την καθολική χώρα πριν από την έναρξη της Σαρακοστής, το φεστιβάλ έχει εξελιχθεί από την αρχή του το 1723.

Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης για πολλούς είναι οι τεράστιες οργανωμένες παρελάσεις χορού, στις οποίες οι σχολές σάμπα χορεύουν τις νύχτες σε τεράστια άρματα και με περίτεχνα κοστούμια.

Οι δρόμοι στο Ρίο μετατράπηκαν σε πολύχρωμα σκηνικά, με υπαίθρια πάρτι, όπου θίασοι μουσικών, κρουστών και ξυλοπόδαρων προσελκύουν τεράστια πλήθη ανθρώπων καλυμμένων με γκλίτερ και φορώντας όσα λιγότερα μπορούν, κρύβοντας συνήθως τα επίμαχα σημεία με φτερά και πούπουλα, που έχουν την τιμητική τους στις καρναβαλικές αμφιέσεις.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμάται ότι 65 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους του Ρίο φέτος - αύξηση 22% από πέρυσι.

Πηγή: newsbomb.gr