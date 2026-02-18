Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Το Καρναβάλι του Ρίο σε εικόνες: Το πιο ξέφρενο παγκόσμιο πάρτι - Ωδή σε φτερά, πούπουλα και γκλίτερ

 18.02.2026 - 16:20
Το διάσημο Καρναβάλι του Ρίο ξεκίνησε και το πενθήμερο πάρτι στους δρόμους του Ρίο ντε Τζανέιρο έχει στηθεί με χιλιάδες καλλιτέχνες των σχολών σάμπα να συμμετέχουν και εκατομμύρια κόσμου να συρρέουν στην καρναβαλική πρωτεύουσα του κόσμου με εκτιμώμενα έσοδα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ στη βραζιλιάνικη οικονομία.

Επίσημα προοριζόταν να σηματοδοτήσει μια τελευταία ανάσα υπερβολής για την καθολική χώρα πριν από την έναρξη της Σαρακοστής, το φεστιβάλ έχει εξελιχθεί από την αρχή του το 1723.

Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης για πολλούς είναι οι τεράστιες οργανωμένες παρελάσεις χορού, στις οποίες οι σχολές σάμπα χορεύουν τις νύχτες σε τεράστια άρματα και με περίτεχνα κοστούμια.

Οι δρόμοι στο Ρίο μετατράπηκαν σε πολύχρωμα σκηνικά, με υπαίθρια πάρτι, όπου θίασοι μουσικών, κρουστών και ξυλοπόδαρων προσελκύουν τεράστια πλήθη ανθρώπων καλυμμένων με γκλίτερ και φορώντας όσα λιγότερα μπορούν, κρύβοντας συνήθως τα επίμαχα σημεία με φτερά και πούπουλα, που έχουν την τιμητική τους στις καρναβαλικές αμφιέσεις.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμάται ότι 65 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους του Ρίο φέτος - αύξηση 22% από πέρυσι.

Δείτε φωτογραφίες από τις Σχολές Σάμπα να παρελαύνουν στο Σαμπαδρόμιο

Πηγή: newsbomb.gr

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο ThemaOnline, η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή και ως annie alexoui, μιλά με έντονο ύφος για τον φόβο, τη ρήξη της με τον κ. Φυτιρή, το καθεστώς στο οποίο βρίσκεται, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει και δημοσιοποιεί στοιχεία μέσα από τα βίντεο της.

