Ιστορική εκλογή για τη ΜΟΚΑΣ στο Egmont Group

Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή κατόπιν της εκλογής του Λειτουργού της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, ειδικού σε θέματα κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, στην προεδρία του Technical Assistance and Training Working Group (TATWG) του Egmont Group, στις 28 Ιανουαρίου 2026, για θητεία δύο (2) ετών. Η προεδρία της Ομάδας TATWG του Egmont Group αποτελεί σημαντική διάκριση με την ουσιαστική συμβολή της ΜΟΚΑΣ στη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το TATWG αποτελεί τον κεντρικό μηχανισμό του Egmont Group για την παροχή τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης προς τις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIUs) διεθνώς, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών τους δυνατοτήτων στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η πιο πάνω εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής κατεύθυνσης που έχει τεθεί από την Προϊσταμένη της ΜΟΚΑΣ, τα τελευταία τρία χρόνια, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, της θεσμικής συμμετοχής και της ουσιαστικής συμβολής της Μονάδας στις εργασίες διεθνών οργανισμών και δικτύων συνεργασίας.