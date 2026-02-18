Οικογενειακός πόλεμος στη Σιγκαπούρη: 97χρονος νίκησε τον γιο του στα δικαστήρια για έναν γάμο

Δικαστήριο στη Σιγκαπούρη έκρινε πνευματικά υγιή έναν 97χρονο, απορρίπτοντας την αγωγή του γιου του που προσπάθησε να τον εμποδίσει να παντρευτεί τη σύντροφό του εδώ και 50 χρόνια.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο ηλικιωμένος άνδρας, ιδιοκτήτης εταιρείας χημικών, ανακοίνωσε ότι θέλει να παντρευτεί τη γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση για δεκαετίες. Ο άνδρας είχε παντρευτεί το 1950 και απέκτησε τρεις γιους, όμως το 1971 ξεκίνησε μια παράλληλη σχέση με τη γραμματέα του.

Η σύζυγός του γνώριζε για την ερωμένη του, αλλά έμεινε δίπλα του μέχρι τον θάνατό της το 2014. Δύο χρόνια αργότερα, ο 97χρονος έφερε τη σύντροφό του να ζήσει μαζί του, γεγονός που προκάλεσε την οργή των παιδιών του.

Η δικαστική κόντρα πατέρα - γιου και τα αντίποινα

Μόλις έμαθε για τον επικείμενο γάμο, ο δεύτερος γιος του κατέθεσε αγωγή, ζητώντας να κηρυχθεί ο πατέρας του ανίκανος να πάρει αποφάσεις λόγω άνοιας. Ο ηλικιωμένος όμως αντέδρασε έντονα.

Αρχικά, άλλαξε τη διαθήκη του, αφήνοντας εκτός τον γιο και τον εγγονό του. Εν συνεχεία, ζήτησε την επιστροφή 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων και περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και τέλος, προσπάθησε να κάνει έξωση στον εγγονό του από το σπίτι όπου έμενε.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο 97χρονος έχει πλήρη διαύγεια και είναι ικανός να αποφασίζει για τη ζωή και την περιουσία του. Η δικαστής μάλιστα επισήμανε κάτι εντυπωσιακό.

Ο ίδιος ο γιος που τον κατηγορούσε για άνοια, είχε εγκρίνει τον διορισμό του πατέρα του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας το 2019, δύο χρόνια μετά την υποτιθέμενη πτώση που τον άφησε «ανίκανο».

Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή, σημειώνοντας ότι το ζευγάρι είναι μαζί 50 χρόνια και δεν υπάρχει καμία ένδειξη εκμετάλλευσης. Παρόλα αυτά, ο γιος έχει ήδη ασκήσει έφεση, οπότε ο ηλικιωμένος θα πρέπει να κάνει λίγη υπομονή ακόμα μέχρι να ξαναπαντρευτεί.

