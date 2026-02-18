Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοκ και θλίψη για την 19χρονη Κριστίνα: Η βόλτα που της στοίχισε τη ζωή - Έτσι συνέβη το μοιραίο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοκ και θλίψη για την 19χρονη Κριστίνα: Η βόλτα που της στοίχισε τη ζωή - Έτσι συνέβη το μοιραίο

 18.02.2026 - 20:48
Σοκ και θλίψη για την 19χρονη Κριστίνα: Η βόλτα που της στοίχισε τη ζωή - Έτσι συνέβη το μοιραίο

Θλίψη και οδύνη έχει σκορπίσει στη Σωτήρα ο αδόκητος χαμός της 19χρονης Κριστίνας Αχιλλέως, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους της.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Alpha, η νεαρή κοπέλα δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της μετά από βραδινή έξοδο με φίλους. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τσιμεντένια δεξαμενή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θανατηφόρο στη Σωτήρα: Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο - Θρήνος για την 19χρονη Κριστίνα

Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τέσσερα πρόσωπα: 19χρονος οδηγός, 20χρονος συνοδηγός, μία 19χρονη επιβάτιδα και η άτυχη Κριστίνα, η οποία καθόταν στο πίσω κάθισμα, πίσω από τον οδηγό. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η 19χρονη βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Οι υπόλοιποι τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λάρνακας, με την 19χρονη να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας που ενδεχομένως είχε αναπτύξει ο οδηγός, της οδηγικής του εμπειρίας, καθώς και των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν την ώρα της μοιραίας σύγκρουσης. Οι έρευνες της Τροχαίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ και νάρκοτεστ, με αρνητικά αποτελέσματα. Και οι τέσσερις νεαροί φορούσαν ζώνη ασφαλείας.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, θρηνώντας τον χαμό της 19χρονης Κριστίνας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Ξεχείλισε η θάλασσα σε παραλιακό μέτωπο της Κύπρου - Το νερό έφθασε μέχρι και σε... καταστήματα
Σοκ και θλίψη για την 19χρονη Κριστίνα: Η βόλτα που της στοίχισε τη ζωή - Έτσι συνέβη το μοιραίο
Νέο σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 59χρονος - Ανατράπηκε η μοτοσικλέτα του
Απάτη με... «αγάπη»: Έστησε γάμο στην Κύπρο για να αρπάξει την κληρονομιά της νεκρής συζύγου του - Η υπόθεση που συγκλόνισε
Σοβαρό εργατικό ατύχημα: Ώρες αγωνίας για τον 24χρονο εργαζόμενο - Τα νεότερα με την κατάσταση υγείας του
Μήπως έχεις μία τέτοια; Η κάρτα Pokemon που αξίζει... 16,5 εκατ. - Δείτε φωτογραφία
Εταιρεία κυκλοφορεί νέο smartphone με τιμή στα... μόλις 70 ευρώ - Οι πρώτες πληροφορίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μήπως έχεις μία τέτοια; Η κάρτα Pokemon που αξίζει... 16,5 εκατ. - Δείτε φωτογραφία

 18.02.2026 - 20:32
Επόμενο άρθρο

«Βιολάντα»: Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης μετά την πεντάωρη απολογία του

 18.02.2026 - 20:55
Annie Alexoui: Αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Τ» - «Έχασα την αίσθηση του φόβου» - Απαντά για Φυτιρή και προαναγγέλλει το επόμενο βίντεο

Annie Alexoui: Αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Τ» - «Έχασα την αίσθηση του φόβου» - Απαντά για Φυτιρή και προαναγγέλλει το επόμενο βίντεο

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο ThemaOnline, η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή και ως annie alexoui, μιλά με έντονο ύφος για τον φόβο, τη ρήξη της με τον κ. Φυτιρή, το καθεστώς στο οποίο βρίσκεται, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει και δημοσιοποιεί στοιχεία μέσα από τα βίντεο της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Annie Alexoui: Αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Τ» - «Έχασα την αίσθηση του φόβου» - Απαντά για Φυτιρή και προαναγγέλλει το επόμενο βίντεο

Annie Alexoui: Αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Τ» - «Έχασα την αίσθηση του φόβου» - Απαντά για Φυτιρή και προαναγγέλλει το επόμενο βίντεο

  •  18.02.2026 - 15:55
ΠτΔ: Αν η θέση του Έρχιουρμαν είναι η λύση δύο κρατών θα πρέπει να το πει δημόσια

ΠτΔ: Αν η θέση του Έρχιουρμαν είναι η λύση δύο κρατών θα πρέπει να το πει δημόσια

  •  18.02.2026 - 19:08
Ραγδαίες εξελίξεις: Ενώπιον των ανακριτών ο Φ. Φαίδωνος - Πέρασε το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας και έδωσε κατάθεση

Ραγδαίες εξελίξεις: Ενώπιον των ανακριτών ο Φ. Φαίδωνος - Πέρασε το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας και έδωσε κατάθεση

  •  18.02.2026 - 17:29
Νέο σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 59χρονος - Ανατράπηκε η μοτοσικλέτα του

Νέο σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 59χρονος - Ανατράπηκε η μοτοσικλέτα του

  •  18.02.2026 - 19:42
«Βόμβες» από τη Νομική Υπηρεσία: Απειλές, μάρτυρες σε φυγή και… η επόμενη μάχη για τα «Χρυσά Διαβατήρια»

«Βόμβες» από τη Νομική Υπηρεσία: Απειλές, μάρτυρες σε φυγή και… η επόμενη μάχη για τα «Χρυσά Διαβατήρια»

  •  18.02.2026 - 15:23
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φιάσκου: 7 συμπεράσματα από το clusterfuck του Al Jazeera

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φιάσκου: 7 συμπεράσματα από το clusterfuck του Al Jazeera

  •  18.02.2026 - 20:26
Σοκ και θλίψη για την 19χρονη Κριστίνα: Η βόλτα που της στοίχισε τη ζωή - Έτσι συνέβη το μοιραίο

Σοκ και θλίψη για την 19χρονη Κριστίνα: Η βόλτα που της στοίχισε τη ζωή - Έτσι συνέβη το μοιραίο

  •  18.02.2026 - 20:48
VIDEO: Ξεχείλισε η θάλασσα σε παραλιακό μέτωπο της Κύπρου - Το νερό έφθασε μέχρι και σε... καταστήματα

VIDEO: Ξεχείλισε η θάλασσα σε παραλιακό μέτωπο της Κύπρου - Το νερό έφθασε μέχρι και σε... καταστήματα

  •  18.02.2026 - 16:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα