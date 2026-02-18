Σοκ και θλίψη για την 19χρονη Κριστίνα: Η βόλτα που της στοίχισε τη ζωή - Έτσι συνέβη το μοιραίο

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Alpha, η νεαρή κοπέλα δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της μετά από βραδινή έξοδο με φίλους. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τσιμεντένια δεξαμενή.

Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τέσσερα πρόσωπα: 19χρονος οδηγός, 20χρονος συνοδηγός, μία 19χρονη επιβάτιδα και η άτυχη Κριστίνα, η οποία καθόταν στο πίσω κάθισμα, πίσω από τον οδηγό. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η 19χρονη βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Οι υπόλοιποι τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λάρνακας, με την 19χρονη να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας που ενδεχομένως είχε αναπτύξει ο οδηγός, της οδηγικής του εμπειρίας, καθώς και των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν την ώρα της μοιραίας σύγκρουσης. Οι έρευνες της Τροχαίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ και νάρκοτεστ, με αρνητικά αποτελέσματα. Και οι τέσσερις νεαροί φορούσαν ζώνη ασφαλείας.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, θρηνώντας τον χαμό της 19χρονης Κριστίνας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα.

