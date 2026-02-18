Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγνωση καιρού: «Θα μας πάρουν και θα μας σηκώσουν» οι ισχυροί άνεμοι - Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

 18.02.2026 - 22:14
Πρόγνωση καιρού: «Θα μας πάρουν και θα μας σηκώσουν» οι ισχυροί άνεμοι - Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

Το βαρομετρικό χαμηλό που επηρέαζε το νησί κινείται βορειοανατολικά και ασθενής ψηλή πίεση αρχίζει να εγκαθίσταται στην περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο αρχικά να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Αρχικά στα ψηλότερα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και αρχικά τοπικά στα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης ωστόσο θα καταστεί σταδιακά ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα δυτικά και βόρεια παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ταραγμένη για να καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακή άνοδο για να κυμανθεί πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 2 εκατοστά.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο ThemaOnline, η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή και ως annie alexoui, μιλά με έντονο ύφος για τον φόβο, τη ρήξη της με τον κ. Φυτιρή, το καθεστώς στο οποίο βρίσκεται, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει και δημοσιοποιεί στοιχεία μέσα από τα βίντεο της.

