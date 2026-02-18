Themasports lifenewscy
Πρωτοφανές περιστατικό με τραμπικό γερουσιαστή: Πρόσβαλε την πρωθυπουργό της Δανίας - Την αποκαλούσε «κυρούλα»

 18.02.2026 - 23:39
Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ είναι ένας από τους πιο «τραμπικούς» στο Κογκρέσο και όπως φαίνεται από το περιστατικό που συνέβη προ ημερών στο Μόναχο, μπορεί να γίνει και εξαιρετικά προσβλητικός.

Η δανέζικη εφημερίδα Berlingske αποκαλύπτει ότι σε μια συνάντηση του απόγευμα του Σαββάτου στο Μόναχο, στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια, ο Γκράχαμ πρόσβαλε κατά πρόσωπο την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερισκεν μπροστά σε πολλούς πολιτικούς.

Μαζί με την πρωθυπουργό βρισκόταν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσον.

Ο γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα, σύμφωνα με τη δανέζικη εφημερίδα, ήταν εκτός εαυτού, βωμολοχώντας ακατάπαυστα και ξεσπώντας κατά της πρωθυπουργού και του Γροιλανδού.

Την αποκάλεσε, μάλιστα, «κυρούλα», αν και η Φρέντερικσεν κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία της. «Όταν τελειώσετε με αυτά, η συνάντηση μπορεί να συνεχιστεί» του είπε.

Αλλά και με τον Νίλσον ήταν προκλητικός και ο Γκράχαμ: χασμουριόταν μπροστά του με τρόπο που ήταν καθαρά ειρωνικός.

Πριν από αυτό το επεισόδιο ο Γκράχαμ φρόντισε να υπενθυμίσει στους συνομιλητές του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, άρα ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο – μια έμμεση δήλωση ότι η Δανία είναι ανίσχυρη μπροστά στις ΗΠΑ.

Πολλοί από τους παριστάμενους θεώρησαν τα σχόλια κατά της πρωθυπουργού υποτιμητικά και εντελώς σεξιστικά. Μεταξύ τους η γερουσιάστρια των Δημοκρατικών Ελίσα Σλότκιν που απλά σηκώθηκε και αποχώρησε από τη συνάντηση.

Το περιστατικό του Σαββάτου ήταν το αποκορύφωμα των προκλητικών ενεργειών του γερουσιαστή. Την Παρασκευή αναρωτιώταν «Ποιος χεσ… ποιανού είναι η Γροιλανδία;», ενώ έλεγε ότι η κρίση για τη Γροιλανδία «είναι πίσω μας». Μια θέση που, βέβαια, δεν συμμεριζόταν η Φρέντερικσεν.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Berlingske, το ερώτημα παραμένει: πού οφείλεται το ξέσπασμα του γερουσιαστή;

Αν και ήταν επικριτής του Τραμπ και άνθρωπος που πήρε αποστάσεις από τα γεγονότα στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, αργότερα συμφιλιώθηκε μαζί του. Για την ακρίβεια, έκανε στροφή και έγινε ένας από τους πιο σταθερούς συμμάχους του Τραμπ. Είναι και τακτικός συμπαίκτης του στο γκολφ.

Μετά τα πρώτα σχόλια του Τραμπ, το 2025, για την κατάκτηση της Γροιλανδίας ο Γκράχαμ επιχείρησε να καθησυχάσει του Δανούς διπλωμάτες, λέγοντας ότι ο πρόεδρος «δεν μιλά κυριολεκτικά». Σύντομα, άλλαξε και σε αυτό το θέμα γνώμη, λέγοντας ότι ο Τραμπ τα εννοεί αυτά που λέει για τη Γροιλανδία.

Και, τέλος, όταν αποκλιμακώθηκε η πίεση μετά το Νταβός, στα τέλη Ιανουαρίου, ο Γκράχαμ ήταν από τους πρώτους που εξέφρασαν την ικανοποίησή τους.

«Το μόνο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η κρίση με τη Γροιλανδία δεν έχει τελειώσει», τονίζει η Berlingske.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

