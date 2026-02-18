Τι θα αλλάξει στη ζωή σας εάν αντικαταστήσετε 1 ώρα τηλεόρασης την ημέρα με χόμπι – Πιο κερδισμένοι οι 50χρονοι

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας νέας μεγάλης μελέτης που δημοσιεύθηκε στο European Psychiatry από την Ευρωπαϊκή Ψυχιατρική Ένωση, με τους ερευνητές να υπογραμμίζουν ότι τα οφέλη είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους μεσήλικες.

Αλλάζοντας συνήθειες

Σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες, που διερευνούσαν τη σχέση μεταξύ της καθιστικής συμπεριφοράς και της κατάθλιψης, η παρούσα έρευνα εξέτασε τι συμβαίνει όταν ο χρόνος που περνάμε μπροστά στην τηλεόραση αντικαθίσταται με συγκεκριμένες εναλλακτικές δραστηριότητες.

Η κύρια συγγραφέας, Rosa Palazuelos-González από το Πανεπιστημίου Groningen εξήγησε ότι το ζητούμενο δεν ήταν μόνο η μείωση της αδράνειας, αλλά και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές καθημερινές συνήθειες επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής.

Τα ευρήματα βασίζονται στα δεδομένα 65.454 ενηλίκων που συμμετείχαν στο Lifelines, μια μεγάλη ολλανδική μελέτη πληθυσμού. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έπασχε από κατάθλιψη στην αρχή της μελέτης. Για 4 χρόνια, οι ερευνητές παρακολούθησαν τα πρότυπα δραστηριότητας των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αφιέρωναν στον αθλητισμό, την άσκηση, τις μετακινήσεις, τις οικιακές εργασίες, τη σωματική δραστηριότητα στην εργασία ή το σχολείο, την τηλεόραση και τον ύπνο.

Η διάγνωση της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας το Mini International Neuropsychiatric Interview, ένα δομημένο κλινικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται ευρέως στην ψυχιατρική έρευνα.

Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά: Η καθημερινή αντικατάσταση 60 λεπτών τηλεόρασης με άλλες δραστηριότητες μείωσε τον κίνδυνο μείζονος κατάθλιψης κατά 11%. Αντίστοιχα, η αντικατάσταση 90 λεπτών μείωσε περαιτέρω τον κίνδυνο (σχεδόν κατά 26%).

Μια σημαντική αλλαγή για τους μεσήλικες

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκάλυψαν ότι η επίδραση στους μεσήλικες ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Ειδικότερα, η αντικατάσταση 1 ώρας τηλεόρασης την ημέρα μείωσε τον κίνδυνο κατάθλιψης κατά σχεδόν 19%. Η αντικατάσταση 90 λεπτών μείωσε τον κίνδυνο κατά 29%, ενώ η αντικατάσταση 2 ωρών μείωσε την πιθανότητα κατάθλιψης κατά ένα εντυπωσιακό 43%.

Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες που μελετήθηκαν συνδέονταν με κάποια μείωση του κινδύνου, εκτός από μία: Τις οικιακές εργασίες, που δεν οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές.

Αντίθετα, η αντικατάσταση 30 λεπτών με:

Τον αθλητισμό ➞ μείωσε τον κίνδυνο κατά 18%.

Τη σωματική δραστηριότητα στην εργασία ή το σχολείο ➞ μείωσε τον κίνδυνο κατά λίγο περισσότερο από 10%.

Τις ενεργητικές μετακινήσεις ή τις δραστηριότητες αναψυχής ➞ μείωσε τον κίνδυνο κατά 8%.

Τον ύπνο ➞ μείωσε τον κίνδυνο κατά 9%.

Ανεξαρτήτως χρόνου, η αντικατάσταση της τηλεόρασης με αθλητικές δραστηριότητες είχε σταθερά το μεγαλύτερο προστατευτικό αποτέλεσμα.

Στους ηλικιωμένους, από την άλλη, η απλή αντικατάσταση του χρόνου που αφιερώνεται στην τηλεόραση με άλλες καθημερινές δραστηριότητες δεν επηρέασε σημαντικά τα ποσοστά κατάθλιψης. Ωστόσο, ο αθλητισμός εξακολουθούσε να έχει μετρήσιμη διαφορά: Η αντικατάσταση 30 λεπτών τηλεόρασης με τον αθλητισμό μείωσε την πιθανότητα κατάθλιψης από 1,01% σε 0,71%. Με 90 λεπτά αθλητισμού αντί τηλεόρασης, ο κίνδυνος μειώθηκε περαιτέρω στο 0,56%.

Μικρότερα ήταν τα οφέλη και για τους νεότερους, αφού η αντικατάσταση του χρόνου τηλεόρασης με σωματικές δραστηριότητες δεν άλλαξε σημαντικά τον κίνδυνο κατάθλιψης. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι νεότεροι άνθρωποι είναι ήδη πιο δραστήριοι σωματικά, καλύπτοντας ενδεχομένως το επίπεδο δραστηριότητας που απαιτείται για το καλό της ψυχικής υγείας.

Γιατί είναι σημαντικό

Η μείζων καταθλιπτική διαταραχή είναι μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας παγκοσμίως. Αν και οι αιτίες της είναι πολύπλοκες και πολυδιάστατες, αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι μια απλή, διαχειρίσιμη καθημερινή προσαρμογή -η μείωση του χρόνου που αφιερώνεται στην τηλεόραση και η αντικατάστασή του με πιο ενεργητικές ή αναζωογονητικές δραστηριότητες- θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο, ιδιαίτερα στη μέση ηλικία.

Αυτό δε σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να εγκαταλείψουν εντελώς την τηλεόραση, αλλά να αναγνωρίσουν ότι το πώς περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους έχει σημασία. Ακόμη και μικρές αλλαγές, όπως ένας περίπατος αντί για μία ακόμη ώρα τηλεόρασης, μπορούν να προσφέρουν υπολογίσιμη προστασία για τη μακροπρόθεσμη ψυχική υγεία.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr