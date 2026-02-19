Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Αποσύρεται προϊόν από την αγορά - Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία - Δείτε φωτογραφία

 19.02.2026 - 14:57
Προσοχή: Αποσύρεται προϊόν από την αγορά - Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία - Δείτε φωτογραφία

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι το πιο κάτω προϊόν, το οποίο έχει εντοπιστεί στην αγορά, δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού ενδέχεται να παρουσιάζει κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη και την ιδιοκτησία.

Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

Προϊόν:

Κατηγορία: Εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Είδος: Διαμορφώσιμος Κυματοειδής Σωλήνας (σπιράλ)
Εμπορική επωνυμία: Lordos
Κατασκευαστής: Lordos United Plastics Public Limited
Κωδικοί ταξινόμησης / Τύποι: 3341 / μεσαίου τύπου, Φ16 (FLEXO PLUS Medium Type) &
4441 / βαρέως τύπου, Φ16 και Φ20 (FLEXO MAX Heavy Type)

Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία, λόγω αποτυχίας του στη δοκιμή κρούσης σύμφωνα με τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα.

Το Τμήμα πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι η πιθανότητα υλοποίησης του κινδύνου είναι απομακρυσμένη, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τον βαθμό του. Εντούτοις, συνιστά την αντικατάσταση του προϊόντος, όπου αυτό είναι εφικτό, παρόλο που αυτή δεν είναι αναγκαία.

Καλούνται οι αδειοδοτημένοι ηλεκτρολόγοι που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν / εγκαταστήσουν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα, από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.

Σημειώνεται ότι το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν στις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται αρχικά δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή του. Σημειώνεται επίσης πως η υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών περιλαμβάνει την αφαίρεση των μη συμμορφούμενων αγαθών και την εγκατάσταση των υποκατάστατων αγαθών ή των επισκευασθέντων αγαθών ή την ανάληψη των δαπανών της εν λόγω αφαίρεσης και εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που η επισκευή ή αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, τότε ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, δηλαδή να τερματίσει τη σύμβαση και να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει.

Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο (2) ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών τηλεφωνικώς στο 22800514 και το 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή μέσω φαξ στο 22348202.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

