Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» απόψε - Πόσο ήταν το ύψος του χιονιού σήμερα;

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 4 εκατοστά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά στα δυτικά και τα βόρεια τοπικά θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Κυριακή και τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακά πτώση.