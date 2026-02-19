Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» απόψε - Πόσο ήταν το ύψος του χιονιού σήμερα;

 19.02.2026 - 16:15
Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» απόψε - Πόσο ήταν το ύψος του χιονιού σήμερα;

Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού απόψε και μέχρι την Δευτέρα;

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 4 εκατοστά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά στα δυτικά και τα βόρεια τοπικά θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Κυριακή και τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακά πτώση.

Μπροστά σε ηγέτες και αντιπροσώπους από 40 και πλέον χώρες, άρχισαν σήμερα στην Ουάσινγκτον οι εργασίες του Συμβουλίου Ειρήνης για την ανοικοδόμηση της ισοπεδωμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας.

