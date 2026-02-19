Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κραυγή απόγνωσης από την Αντριάνα Νικολάου: «Ποια Νομική Υπηρεσία; Στηρίζουν τους θύτες, όχι τα θύματα!»

 19.02.2026 - 16:34
Κραυγή απόγνωσης από την Αντριάνα Νικολάου: «Ποια Νομική Υπηρεσία; Στηρίζουν τους θύτες, όχι τα θύματα!»

Σε ένα συγκλονιστικό ξέσπασμα προχώρησε η μητέρα του αδικοχαμένου εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου, αποδομώντας πλήρως το αφήγημα της Νομικής Υπηρεσίας περί προστασίας των λειτουργών της.

«Με ποια κότσια θα έκαναν διώξεις, αφού επί 20 χρόνια ήταν απέναντι στην οικογένειά μας;», διερωτάται η γυναίκα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη.

«20 χρόνια χωρίς ίχνος ντροπής»

Με τα λόγια της να στάζουν πόνο και αγανάκτηση, η κ. Αντριάνα Νικολάου απαντά στις πρόσφατες δηλώσεις των εκπροσώπων της Νομικής Υπηρεσίας, αμφισβητώντας ευθέως την υπόσταση του θεσμού ως προστάτη του Κράτους Δικαίου. Η ίδια καταγγέλλει μια πρωτοφανή ταλαιπωρία δύο δεκαετιών, κατηγορώντας την Υπηρεσία για έλλειψη συνείδησης και σεβασμού απέναντι σε μια οικογένεια που είδε το παιδί της να δολοφονείται ενώ υπηρετούσε την πατρίδα.

«Αν υπήρχε τέτοιος θεσμός, θα έπρεπε να κάμουν αυτοί τις ποινικές διώξεις που αναγκαστήκαμε να κάνουμε εμείς, οι χαροκαμένοι γονείς τού δολοφονημένου στρατιώτη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το σκοτεινό παρασκήνιο της συγκάλυψης

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά της στη συγκάλυψη του εγκλήματος, καθώς κατηγορεί ευθέως τους αρμόδιους ότι στήριζαν και προστάτευαν τους ενόχους που παρουσίασαν μια «εξόφθαλμη δολοφονία» ως αυτοχειρία, δίνοντας ουσιαστικά άφεση αμαρτιών στους φονιάδες και τους ηθικούς αυτουργούς. Η κ. Νικολάου υπενθυμίζει μάλιστα ότι, μόλις η αιτία θανάτου επιβεβαιώθηκε επιστημονικά μετά την εκταφή, ο πρώτος εμπλεκόμενος έσπευσε να ζητήσει προστασία επικαλούμενος απειλές, χωρίς ποτέ να αποκαλυφθεί ποιοι ήταν αυτοί που τον απειλούσαν.

Η ίδια υποστηρίζει πως η Νομική Υπηρεσία δεν είχε ποτέ το σθένος να προχωρήσει σε διώξεις, καθώς βρισκόταν σταθερά στο πλευρό των θυτών και όχι των θυμάτων.

