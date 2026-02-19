Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή

Το Συμβούλιο ειρήνης έχει ως αρχικό στόχο την πρόοδο στην Γάζα, ωστόσο οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Προέδρου είναι να επεκταθεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Στην πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης αναμένεται να συμμετάσχουν 24 ηγέτες και ανώτατοι αξιωματούχοι, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει δεσμεύσεις χρηματοδότησης πέραν των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας. Εξετάζεται παράλληλα η δημιουργία Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης με σκοπό την ασφάλεια στην περιοχή.

Στην συνάντηση με το καθεστώς παρατηρητή θα συμμετάσχει και η Κυπριακή Δημοκρατία με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο.

Πηγή: news.rik.cy