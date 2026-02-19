Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερις ακόμη συνεργάτες του για σωματικές κακοποιήσεις παιδιών
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερις ακόμη συνεργάτες του για σωματικές κακοποιήσεις παιδιών

 19.02.2026 - 09:28
Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερις ακόμη συνεργάτες του για σωματικές κακοποιήσεις παιδιών

Ένοχος κρίθηκε σήμερα από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας (δεύτερος βαθμός) ο πατέρας Αντώνιος και ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι που δικάστηκαν για την υπόθεση των σωματικών κακοποιήσεων παιδιών που φιλοξενούνταν στην «Κιβωτό του Κόσμου». Η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφώνησε την ετυμηγορία του έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Σήμερα, ωστόσο, κατά την εκφώνηση της απόφασης όλοι οι κατηγορούμενοι απουσίαζαν από το εδώλιο.

Με την σημερινή απόφαση του Εφετείου ο ιεράς κρίθηκε ένοχος για περισσότερα αδικήματα από όσα είχε κριθεί πρωτοδικώς. Πιο συγκεκριμένα, σε δεύτερο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος για 9 από τις 19 πράξεις για τις οποίες δικάστηκε, όλες σε βαθμό πλημμελήματος. Αντίθετα σε πρώτο βαθμό ο ιερέας είχε καταδικαστεί για πέντε πράξεις.

Ειδικότερα, το Εφετείο έκρινε ένοχο τον ιερά κατά περίπτωση για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Με την ίδια απόφαση τα μέλη του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου έκριναν ενόχους ακόμη τέσσερις συνεργάτες του πατρός Αντωνίου, μεταξύ αυτών πρώην μέλος του διοίκησης της Κιβωτού του Κόσμου, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο. Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλή σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης. Αντίθετα, το δικαστήριο απήλλαξε πλήρως από τις κατηγορίες δύο κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Πλέον αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών και εν συνεχεία επί των ποινών.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, Παναγιώτα Συμιγιάννη, είχε ζητήσει το δικαστήριο να κηρύξει ένοχο τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενους της υπόθεσης για συγκεκριμένες κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Να σημειωθεί τέλος ότι σε πρώτο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο
Τίγκα στα ναρκωτικά διαμέρισμα στη Λεμεσό – Τα έκρυβε κάτω από το κρεβάτι του – Χειροπέδες σε 21χρονο - Δείτε φωτογραφίες
Χρήστος Δάντης: Η φωτό μέσα από το νοσοκομείο μετά το ατύχημά του
ThemaPoll: Η μία χώρα μετά την άλλη απαγορεύουν τα social media στα παιδιά – Πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στην Κύπρο;
Εργατικό ατύχημα: Ποια η κατάσταση της υγείας του 24χρονου που έπεσε από ύψος 11 μέτρων
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

TripAdvisor: Μία κυπριακή παραλία ανάμεσα στις κορυφαίες της Ευρώπης για το 2026

 19.02.2026 - 09:27
Επόμενο άρθρο

«Κατάπιαν» την Πάφο τα κύματα – Οι σφοδροί άνεμοι έφεραν την θάλασσα έξω στη στεριά – Δείτε βίντεο

 19.02.2026 - 09:36
Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

Οι τοποθετήσεις του κατοχικού ηγέτη ότι στο Κυπριακό «κινούνται από το ίδιο σημείο με την Τουρκία» δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Δεν πρόκειται για μια ακόμη διαπραγματευτική διατύπωση- είναι πολιτική δήλωση στρατηγικής κατεύθυνσης. Όταν η αφετηρία ταυτίζεται με εκείνη της Άγκυρας, η οποία έχει επισήμως υιοθετήσει τη λύση δύο κρατών, τότε το ερώτημα δεν είναι διαδικαστικό, αλλά ουσιαστικό: σε ποια βάση επιδιώκεται επανέναρξη συνομιλιών;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

  •  19.02.2026 - 06:38
Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή

  •  19.02.2026 - 09:58
«Ακτινογραφία» στα ΤΑΕΠ: Ασθενείς στο «περίμενε» έως και 11 ώρες – Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού

«Ακτινογραφία» στα ΤΑΕΠ: Ασθενείς στο «περίμενε» έως και 11 ώρες – Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού

  •  19.02.2026 - 09:02
Απίστευτο περιστατικό στην Πάφο: Μητέρα και νεογνό σώθηκαν μετά από δραματικό πρόωρο τοκετό σε οικία

Απίστευτο περιστατικό στην Πάφο: Μητέρα και νεογνό σώθηκαν μετά από δραματικό πρόωρο τοκετό σε οικία

  •  19.02.2026 - 09:40
Όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο

Όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο

  •  19.02.2026 - 08:30
«Κατάπιαν» την Πάφο τα κύματα – Οι σφοδροί άνεμοι έφεραν την θάλασσα έξω στη στεριά – Δείτε βίντεο

«Κατάπιαν» την Πάφο τα κύματα – Οι σφοδροί άνεμοι έφεραν την θάλασσα έξω στη στεριά – Δείτε βίντεο

  •  19.02.2026 - 09:36
Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερις ακόμη συνεργάτες του για σωματικές κακοποιήσεις παιδιών

Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερις ακόμη συνεργάτες του για σωματικές κακοποιήσεις παιδιών

  •  19.02.2026 - 09:28
Μάθημα ανθρωπιάς στη Λάρνακα: Η συγκινητική πρωτοβουλία μαθητών για τα παιδιά με καρκίνο – Φωτογραφίες

Μάθημα ανθρωπιάς στη Λάρνακα: Η συγκινητική πρωτοβουλία μαθητών για τα παιδιά με καρκίνο – Φωτογραφίες

  •  19.02.2026 - 09:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα