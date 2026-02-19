Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερις ακόμη συνεργάτες του για σωματικές κακοποιήσεις παιδιών

Με την σημερινή απόφαση του Εφετείου ο ιεράς κρίθηκε ένοχος για περισσότερα αδικήματα από όσα είχε κριθεί πρωτοδικώς. Πιο συγκεκριμένα, σε δεύτερο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος για 9 από τις 19 πράξεις για τις οποίες δικάστηκε, όλες σε βαθμό πλημμελήματος. Αντίθετα σε πρώτο βαθμό ο ιερέας είχε καταδικαστεί για πέντε πράξεις.

Ειδικότερα, το Εφετείο έκρινε ένοχο τον ιερά κατά περίπτωση για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Με την ίδια απόφαση τα μέλη του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου έκριναν ενόχους ακόμη τέσσερις συνεργάτες του πατρός Αντωνίου, μεταξύ αυτών πρώην μέλος του διοίκησης της Κιβωτού του Κόσμου, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο. Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλή σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης. Αντίθετα, το δικαστήριο απήλλαξε πλήρως από τις κατηγορίες δύο κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Πλέον αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών και εν συνεχεία επί των ποινών.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, Παναγιώτα Συμιγιάννη, είχε ζητήσει το δικαστήριο να κηρύξει ένοχο τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενους της υπόθεσης για συγκεκριμένες κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Να σημειωθεί τέλος ότι σε πρώτο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.

