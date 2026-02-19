Themasports lifenewscy
Κοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

TripAdvisor: Μία κυπριακή παραλία ανάμεσα στις κορυφαίες της Ευρώπης για το 2026

 19.02.2026 - 09:27
TripAdvisor: Μία κυπριακή παραλία ανάμεσα στις κορυφαίες της Ευρώπης για το 2026

Η ταξιδιωτική πλατφόρμα TripAdvisor έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2025 αλλά και τις καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων Travellers’ Choice.

Σύμφωνα λοιπόν με τη λίστα, τέσσερις ελληνικές παραλίες βρίσκονται στην λίστα με τις 24 κορυφαίες παραλίες του κόσμου για το 2026. Επίσης, στην ευρωπαϊκή λίστα με τις 19 κορυφαίες παραλίες τις δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν παραλίες της Κρήτης ενώ υπάρχουν άλλες 3 ελληνικές παρουσίες. Στη λίστα είναι και μία κυπριακή, η διάσημη παραλία του Fig Tree Bay στον Πρωταρά που φιγουράρει στη 12η θέση. Να θυμίσουμε ότι για το 2025, ανάμεσα στις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης ήταν και δύο κυπριακές: η παραλία του Κόννου και η παραλία Μακρόνησος, στην 19η και 24η θέση αντίστοιχα.

Αναλυτικά στην παγκόσμια λίστα με τις καλύτερες παραλίες, η παραλία Ελαφονήσι και η λιμνοθάλασσα του Μπάλου στην Κρήτη κατέλαβαν τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Στην 11η θέση κατατάχθηκε η παραλία Φαλάσαρνα, επίσης στην Κρήτη, ενώ τη 14η θέση κατέλαβε η παραλία της Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα. Την πρώτη θέση στην παγκόσμια λίστα κατέλαβε η παραλία Isla Pasión στο Cozumel του Μεξικού.

Στην ευρωπαϊκή λίστα με τις 19 κορυφαίες παραλίες στην Ευρώπη την 1η θέση κατέλαβε η παραλία Ελαφονήσι, τη 2η θέση η λιμνοθάλασσα του Μπάλου, την 5η θέση η παραλία Φαλάσαρνα, την 7η θέση η παραλία της Παλαιοκαστρίτσας και τη 16η θέση η παραλία Τσαμπίκα στη Ρόδο.

Tripadvisor: Οι 19 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026

Ελαφονήσι, Κρήτη, Ελλάδα

Μπάλος, Κρήτη, Ελλάδα

Praia da Falésia, Olhos de Agua, Πορτογαλία

La Pelosa Beach, Sardinia, Ιταλία

Παραλία Φαλάσαρνα, Κρήτη, Ελλάδα

Platja De Muro, Μajorca, Ισπανία

Παραλία Παλαιοκαστρίτσας, Κορφού, Ελλάδα

Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Ιταλία

Playa de Maspalomas, Gran Canaria, Ισπανία

Plage de Palombaggia, Corsica, Γαλλία

Spiaggia La Cinta, Sardinia, Ιταλία

Fig Tree Bay Beach, Πρωταράς, Κύπρος

Horsey Beach, Horsey, United Kingdom

Playa de Cofete, Fuerteventura, Ισπανία

Cala Comte, Ibiza, Ισπανία

Tsambika Beach, Ρόδος, Ελλάδα

Cala Mariolu, Sardinia, Ιταλία

Omaha Beach, Saint-Laurent-sur-Mer, Γαλλία

Bamburgh Beach, Bamburgh, United Kingdom

Σύμφωνα με τα βραβεία Travellers' Choice 2026, η καλύτερη παραλία στον κόσμο είναι η Isla Pasion στο Μεξικό, ενώ στην πρώτη πεντάδα, μετά από τις δύο παραλίες της Κρήτης, βρίσκονται η Eagle Beach στην Αρούμπα και η Praia da Falesia στην Πορτογαλία. Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τις 20 καλύτερες παραλίες του κόσμου, σύμφωνα με τα βραβεία Travellers' Choice:

Ίσλα Πάσιον, Κοζουμέλ, Μεξικό

Ελαφονήσι, Κρήτη, Ελλάδα

Μπάλος, Κρήτη, Ελλάδα

Ιγκλ Μπιτς, Παλμ-Ιγκλ Μπιτς, Αρούμπα

Πράια ντα Φαλέσια, Όλος ντε Άγκουα, Πορτογαλία

Μπανάνα Μπιτς, Πουκέτ, Ταϊλάνδη

Λα Χόγια, Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια

Λα Πελόζα, Σαρδηνία, Ιταλία

Μάνλι Μπιτς, Σίδνεϊ, Αυστραλία

Μπόουλντερς Πίνγουιν Κόλορι, Σάιμον, Νότια Αφρική

Φαλάσαρνα, Κρήτη, Ελλάδα

Πλάτχα Ντε Μούρο, Μαγιόρκα, Ισπανία

Τομπάκο Μπέι, Σεντ Τζορτζ, Βερμούδες

Παλαιοκαστρίτσα, Κέρκυρα, Ελλάδα

Κάιτ, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Κελίνγκινγκ, Νούσα Πενίντα, Ινδονησία

Κλίαργουότερ, Φλόριντα, ΗΠΑ

Σπιάτζια ντε Κονίγλι, Λαμπεντούζα, Ιταλία

Μπόντι Μπιτς, Σίδνεϊ, Αυστραλία

Πλάγια ντε Μασπαλόμας, Γκραν Κανάρια, Ισπανία

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

