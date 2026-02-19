Themasports lifenewscy
Αναθεωρημένα στεγαστικά σχέδια: Πότε θα τεθούν σε ισχύ για ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές - Όλα όσα αλλάζουν

 19.02.2026 - 09:51
Αναθεωρημένα στεγαστικά σχέδια: Πότε θα τεθούν σε ισχύ για ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές - Όλα όσα αλλάζουν

Στις 2 Μαρτίου τίθενται σε ισχύ τα αναθεωρημένα και ενισχυμένα στεγαστικά σχέδια για ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές.

Σε δηλώσεις στο Πρωινό Δρομολόγιο ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, επισήμανε ότι επιτρέπεται πλέον ο συνδυασμός στεγαστικού σχεδίου, με σχέδια ενεργειακής αναβάθμισης για ορεινές και ακριτικές περιοχές, ανεβάζοντας τη χορηγία μέχρι και τις 100.000 ευρώ.

Είπε ακόμη ότι θα δοθεί αύξηση κατά 5000 ευρώ στο ανώτατο ποσό χορηγίας για αιτητές στην ύπαιθρο ενώ εντάσσονται επιπρόσθετες περιοχές στον κατάλογο δικαιούχων.

Ο κύριος Ιωάννου σημείωσε ότι θα γίνεται ειδική κατηγοριοποίηση για πολύτεκνους, με αυξημένα ποσά και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ότι θα παραχωρείται επίσης επιπλέον 20% ενίσχυση για εκτοπισθέντες.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αύξησης της προσφοράς ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, με χρηματοδότηση 28 εκατομμυρίων ευρώ ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης θα προχωρήσει στην ανέγερση 250 μονάδων, ενώ δρομολογείται και η ανάπτυξη 500 προσιτών κατοικιών σε κρατική γη σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.

