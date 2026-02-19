«Κατάπιαν» την Πάφο τα κύματα – Οι σφοδροί άνεμοι έφεραν την θάλασσα έξω στη στεριά – Δείτε βίντεο

Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας
Οι τοποθετήσεις του κατοχικού ηγέτη ότι στο Κυπριακό «κινούνται από το ίδιο σημείο με την Τουρκία» δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Δεν πρόκειται για μια ακόμη διαπραγματευτική διατύπωση- είναι πολιτική δήλωση στρατηγικής κατεύθυνσης. Όταν η αφετηρία ταυτίζεται με εκείνη της Άγκυρας, η οποία έχει επισήμως υιοθετήσει τη λύση δύο κρατών, τότε το ερώτημα δεν είναι διαδικαστικό, αλλά ουσιαστικό: σε ποια βάση επιδιώκεται επανέναρξη συνομιλιών;