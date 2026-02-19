Απίστευτο περιστατικό στην Πάφο: Μητέρα και νεογνό σώθηκαν μετά από δραματικό πρόωρο τοκετό σε οικία

Επρόκειτο για πρόωρο τοκετό στις 27 εβδομάδες κύησης, σε οικία και σε απομακρυσμένη περιοχή, με τα πληρώματα να καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα δύο κρίσιμους ασθενείς, τη μητέρα και το νεογνό.

Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, «Η ανάνηψη ενός νεογνού ακόμη και μέσα στο ασφαλές περιβάλλον ενός νοσοκομείου δεν είναι εύκολη υπόθεση, πόσο μάλλον εκει έξω». Η ίδια τονίζει ότι η εκπαίδευση, η ψυχραιμία και η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων αποτελούν βασικούς παράγοντες επιτυχίας τόσο για το σύστημα υγείας όσο και για κάθε επιχείρηση διάσωσης.

Παρά τις τεράστιες προκλήσεις, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χάρη στον άρτιο συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου και την άμεση ανταπόκριση των πληρωμάτων «Νίκο-Φίλιππε» και «Ζήνωνα-Πάμπο». Η κ. Κωνσταντίνου εξέφρασε δημόσια την υπερηφάνειά της για τους διασώστες, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες στιγμές αναδεικνύουν στην πράξη την αξία της «αλυσίδας επιβίωσης» και την αποστολή της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ «Για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής… για τα δύσκολα».

Αυτούσια η ανάρτηση: