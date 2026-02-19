Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑπίστευτο περιστατικό στην Πάφο: Μητέρα και νεογνό σώθηκαν μετά από δραματικό πρόωρο τοκετό σε οικία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απίστευτο περιστατικό στην Πάφο: Μητέρα και νεογνό σώθηκαν μετά από δραματικό πρόωρο τοκετό σε οικία

 19.02.2026 - 09:40
Απίστευτο περιστατικό στην Πάφο: Μητέρα και νεογνό σώθηκαν μετά από δραματικό πρόωρο τοκετό σε οικία

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό και απαιτητικό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας φέρνει στο φως η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου, περιγράφοντας μια επιχείρηση που δοκίμασε την ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό όλων των εμπλεκομένων.

Επρόκειτο για πρόωρο τοκετό στις 27 εβδομάδες κύησης, σε οικία και σε απομακρυσμένη περιοχή, με τα πληρώματα να καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα δύο κρίσιμους ασθενείς, τη μητέρα και το νεογνό.

Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, «Η ανάνηψη ενός νεογνού ακόμη και μέσα στο ασφαλές περιβάλλον ενός νοσοκομείου δεν είναι εύκολη υπόθεση, πόσο μάλλον εκει έξω». Η ίδια τονίζει ότι η εκπαίδευση, η ψυχραιμία και η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων αποτελούν βασικούς παράγοντες επιτυχίας τόσο για το σύστημα υγείας όσο και για κάθε επιχείρηση διάσωσης.

Παρά τις τεράστιες προκλήσεις, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χάρη στον άρτιο συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου και την άμεση ανταπόκριση των πληρωμάτων «Νίκο-Φίλιππε» και «Ζήνωνα-Πάμπο». Η κ. Κωνσταντίνου εξέφρασε δημόσια την υπερηφάνειά της για τους διασώστες, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες στιγμές αναδεικνύουν στην πράξη την αξία της «αλυσίδας επιβίωσης» και την αποστολή της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ «Για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής… για τα δύσκολα».

Αυτούσια η ανάρτηση:

Η ανάνηψη ενός νεογνού ακόμη και μέσα στο ασφαλές περιβάλλον ενός νοσοκομείου δεν είναι εύκολη υπόθεση, πόσο μάλλον εκει έξω… Η εκπαίδευση, η ψυχραιμία και η τήρηση πρωτοκόλλων αποτελούν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας σε ένα σύστημα υγείας και σε μια επιχείρηση διάσωσης.

Πρόωρος τοκετός στις 27 εβδομάδες κύησης, σε οικία, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μια επιχείρηση διάσωσης με απόλυτη επιτυχία, παρά τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετώπισαν τόσο το Συντονιστικό Κέντρο όσο και τα πληρώματα, έχοντας να διαχειριστούν ταυτόχρονα δύο κρίσιμους ασθενείς, τη μητέρα και το νεογνό, σε μια απομακρυσμένη περιοχή.Μόνο περηφάνια μπορώ να νιώθω για εσάς για ό,τι αντιμετωπίσατε χθες βράδυ με επιτυχία.
 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο
Τίγκα στα ναρκωτικά διαμέρισμα στη Λεμεσό – Τα έκρυβε κάτω από το κρεβάτι του – Χειροπέδες σε 21χρονο - Δείτε φωτογραφίες
Χρήστος Δάντης: Η φωτό μέσα από το νοσοκομείο μετά το ατύχημά του
ThemaPoll: Η μία χώρα μετά την άλλη απαγορεύουν τα social media στα παιδιά – Πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στην Κύπρο;
Εργατικό ατύχημα: Ποια η κατάσταση της υγείας του 24χρονου που έπεσε από ύψος 11 μέτρων
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Κατάπιαν» την Πάφο τα κύματα – Οι σφοδροί άνεμοι έφεραν την θάλασσα έξω στη στεριά – Δείτε βίντεο

 19.02.2026 - 09:36
Επόμενο άρθρο

Παγκόσμια Διάκριση της Louis Hotels από την Booking.com! Ο Όμιλος απέσπασε βαθμολογία 9,0 στα 10 στα Traveller Review Awards 2026.

 19.02.2026 - 09:38
Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

Οι τοποθετήσεις του κατοχικού ηγέτη ότι στο Κυπριακό «κινούνται από το ίδιο σημείο με την Τουρκία» δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Δεν πρόκειται για μια ακόμη διαπραγματευτική διατύπωση- είναι πολιτική δήλωση στρατηγικής κατεύθυνσης. Όταν η αφετηρία ταυτίζεται με εκείνη της Άγκυρας, η οποία έχει επισήμως υιοθετήσει τη λύση δύο κρατών, τότε το ερώτημα δεν είναι διαδικαστικό, αλλά ουσιαστικό: σε ποια βάση επιδιώκεται επανέναρξη συνομιλιών;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

  •  19.02.2026 - 06:38
Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή

  •  19.02.2026 - 09:58
«Ακτινογραφία» στα ΤΑΕΠ: Ασθενείς στο «περίμενε» έως και 11 ώρες – Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού

«Ακτινογραφία» στα ΤΑΕΠ: Ασθενείς στο «περίμενε» έως και 11 ώρες – Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού

  •  19.02.2026 - 09:02
Απίστευτο περιστατικό στην Πάφο: Μητέρα και νεογνό σώθηκαν μετά από δραματικό πρόωρο τοκετό σε οικία

Απίστευτο περιστατικό στην Πάφο: Μητέρα και νεογνό σώθηκαν μετά από δραματικό πρόωρο τοκετό σε οικία

  •  19.02.2026 - 09:40
Όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο

Όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο

  •  19.02.2026 - 08:30
«Κατάπιαν» την Πάφο τα κύματα – Οι σφοδροί άνεμοι έφεραν την θάλασσα έξω στη στεριά – Δείτε βίντεο

«Κατάπιαν» την Πάφο τα κύματα – Οι σφοδροί άνεμοι έφεραν την θάλασσα έξω στη στεριά – Δείτε βίντεο

  •  19.02.2026 - 09:36
Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερις ακόμη συνεργάτες του για σωματικές κακοποιήσεις παιδιών

Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερις ακόμη συνεργάτες του για σωματικές κακοποιήσεις παιδιών

  •  19.02.2026 - 09:28
Μάθημα ανθρωπιάς στη Λάρνακα: Η συγκινητική πρωτοβουλία μαθητών για τα παιδιά με καρκίνο – Φωτογραφίες

Μάθημα ανθρωπιάς στη Λάρνακα: Η συγκινητική πρωτοβουλία μαθητών για τα παιδιά με καρκίνο – Φωτογραφίες

  •  19.02.2026 - 09:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα