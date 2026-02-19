Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η κηδεία που συγκλόνισε το Παραλίμνι: Το τελευταίο αντίο στον μέχρι πρότινος αγνοούμενο Θεόδωρο Αδάμου Κουμή

 19.02.2026 - 10:38
Η κηδεία που συγκλόνισε το Παραλίμνι: Το τελευταίο αντίο στον μέχρι πρότινος αγνοούμενο Θεόδωρο Αδάμου Κουμή

 19.02.2026 - 10:38

Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς ευγνωμοσύνης η τοπική κοινωνία ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει έναν ακόμη ήρωα της πατρίδας, του οποίου η θυσία κατά την τουρκική εισβολή του 1974 παραμένει ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη. Μετά την ταυτοποίηση και την επιστροφή των λειψάνων του, η οικογένεια και οι τοπικές αρχές προχωρούν στην τέλεση της κηδείας του, τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του.

Η οικογένεια του μέχρι πρότινος αγνοουμένου Θεόδωρου Αδάμου Κουμή (Βακλά), σε συνεργασία με τον Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, ανακοινώνει ότι η εξόδιος ακολουθία του ήρωα, ο οποίος έπεσε μαχόμενος κατά την τουρκική εισβολή του 1974, θα τελεστεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ., στον Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

Η ταφή των λειψάνων θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παραλιμνίου και θα ακολουθήσει τρισάγιο. Στη συνέχεια, θα προσφερθεί καφές στο Δημαρχείο Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2026, επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 23 819169 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

Οι τοποθετήσεις του κατοχικού ηγέτη ότι στο Κυπριακό «κινούνται από το ίδιο σημείο με την Τουρκία» δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Δεν πρόκειται για μια ακόμη διαπραγματευτική διατύπωση- είναι πολιτική δήλωση στρατηγικής κατεύθυνσης. Όταν η αφετηρία ταυτίζεται με εκείνη της Άγκυρας, η οποία έχει επισήμως υιοθετήσει τη λύση δύο κρατών, τότε το ερώτημα δεν είναι διαδικαστικό, αλλά ουσιαστικό: σε ποια βάση επιδιώκεται επανέναρξη συνομιλιών;

