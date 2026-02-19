Η κηδεία που συγκλόνισε το Παραλίμνι: Το τελευταίο αντίο στον μέχρι πρότινος αγνοούμενο Θεόδωρο Αδάμου Κουμή

Η οικογένεια του μέχρι πρότινος αγνοουμένου Θεόδωρου Αδάμου Κουμή (Βακλά), σε συνεργασία με τον Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, ανακοινώνει ότι η εξόδιος ακολουθία του ήρωα, ο οποίος έπεσε μαχόμενος κατά την τουρκική εισβολή του 1974, θα τελεστεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ., στον Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου.

Η ταφή των λειψάνων θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παραλιμνίου και θα ακολουθήσει τρισάγιο. Στη συνέχεια, θα προσφερθεί καφές στο Δημαρχείο Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2026, επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 23 819169 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].