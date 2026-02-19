Κυπριακό πανεπιστήμιο ιδρύει ιατρική σχολή σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο ηγέτη στην ιατρική εκπαίδευση

Η νέα Ιατρική Σχολή θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

«Με μεγάλη υπερηφάνεια και αίσθημά υψηλής ευθύνης, ανακοινώνω την ίδρυση της ιατρικής σχολής του πανεπιστήμιου Frederic στη Λεμεσό. Ιδιαίτερη τιμή η συνεργασία με ένα παγκόσμιο ηγέτη στην ιατρική εκπαίδευση, το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Πρόκειται για μία συνεργασία ορόσημο για το Frederic και την ανάπτυξη της ιατρικής εκπαίδευσης στην Κύπρο», δήλωσε η κα Φρειδερίκου.

Τόνισε επίσης ότι η ίδρυση της Σχολής εντάσσεται στη διαχρονική αποστολή του Πανεπιστημίου να δημιουργεί ευκαιρίες και να επενδύει σε τομείς με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Όπως ανέφερε, το Frederick συνεχίζει να εξελίσσεται με πυξίδα τις αξίες του και με προσανατολισμό στο μέλλον, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στην προσφορά προς την κοινωνία.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα