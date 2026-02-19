Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΌχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο

 19.02.2026 - 08:30
Όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη το βράδυ λίγο μετά τις 10:30 μ.μ. μετά την έξοδο από το Στάδιο Αμμοχώστου στη Λάρνακα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, στο όχημα επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα και ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα τραυματισμός.

Ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος κατά την έξοδό του από τον κυκλικό κόμβο κοντά στο στάδιο. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια ανατράπηκε, και ακινητοποιήθηκε ανάποδα με την οροφή του στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με το RoadReportCy, περιπολικά της Αστυνομίας έφτασαν άμεσα στο σημείο για να ασφαλίσουν την περιοχή και να ρυθμίσουν με ασφάλεια την κυκλοφορία.

Δείτε βίντεο από το σημείο που δείχνει το αναποδογυρισμένο όχημα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο
Τίγκα στα ναρκωτικά διαμέρισμα στη Λεμεσό – Τα έκρυβε κάτω από το κρεβάτι του – Χειροπέδες σε 21χρονο - Δείτε φωτογραφίες
Χρήστος Δάντης: Η φωτό μέσα από το νοσοκομείο μετά το ατύχημά του
ThemaPoll: Η μία χώρα μετά την άλλη απαγορεύουν τα social media στα παιδιά – Πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στην Κύπρο;
Εργατικό ατύχημα: Ποια η κατάσταση της υγείας του 24χρονου που έπεσε από ύψος 11 μέτρων
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

MasterChef: Επέστρεψε ο Κοντιζάς και αυτός ήταν ο σημαντικός λόγος της απουσίας του

 19.02.2026 - 08:12
Επόμενο άρθρο

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

 19.02.2026 - 08:30
Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

Οι τοποθετήσεις του κατοχικού ηγέτη ότι στο Κυπριακό «κινούνται από το ίδιο σημείο με την Τουρκία» δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Δεν πρόκειται για μια ακόμη διαπραγματευτική διατύπωση- είναι πολιτική δήλωση στρατηγικής κατεύθυνσης. Όταν η αφετηρία ταυτίζεται με εκείνη της Άγκυρας, η οποία έχει επισήμως υιοθετήσει τη λύση δύο κρατών, τότε το ερώτημα δεν είναι διαδικαστικό, αλλά ουσιαστικό: σε ποια βάση επιδιώκεται επανέναρξη συνομιλιών;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

  •  19.02.2026 - 06:38
Πολιτογραφήσεις: Η Νομική Υπηρεσία, λίγο-πολύ, ζήτησε να ξέρει ο κόσμος ότι κάνει καλά τη δουλειά της - «Δεν έχουν καταρρεύσει οι υποθέσεις»

Πολιτογραφήσεις: Η Νομική Υπηρεσία, λίγο-πολύ, ζήτησε να ξέρει ο κόσμος ότι κάνει καλά τη δουλειά της - «Δεν έχουν καταρρεύσει οι υποθέσεις»

  •  19.02.2026 - 06:50
Οι ΗΠΑ έτοιμες για χτύπημα στο Ιράν το Σαββατοκύριακο - Εν αναμονή των αποφάσεων Τραμπ

Οι ΗΠΑ έτοιμες για χτύπημα στο Ιράν το Σαββατοκύριακο - Εν αναμονή των αποφάσεων Τραμπ

  •  19.02.2026 - 07:24
Εργατικό ατύχημα: Ποια η κατάσταση της υγείας του 24χρονου που έπεσε από ύψος 11 μέτρων

Εργατικό ατύχημα: Ποια η κατάσταση της υγείας του 24χρονου που έπεσε από ύψος 11 μέτρων

  •  19.02.2026 - 07:42
Όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο

Όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο

  •  19.02.2026 - 08:30
ThemaPoll: Η μία χώρα μετά την άλλη απαγορεύουν τα social media στα παιδιά – Πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στην Κύπρο;

ThemaPoll: Η μία χώρα μετά την άλλη απαγορεύουν τα social media στα παιδιά – Πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στην Κύπρο;

  •  19.02.2026 - 06:52
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  19.02.2026 - 06:53
Νέο εργαλείο Google: Πώς μπορείς να δεις και να διαγράψεις στοιχεία σου από το ίντερνετ

Νέο εργαλείο Google: Πώς μπορείς να δεις και να διαγράψεις στοιχεία σου από το ίντερνετ

  •  19.02.2026 - 06:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα