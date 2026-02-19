Όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, στο όχημα επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα και ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα τραυματισμός.

Ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος κατά την έξοδό του από τον κυκλικό κόμβο κοντά στο στάδιο. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια ανατράπηκε, και ακινητοποιήθηκε ανάποδα με την οροφή του στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με το RoadReportCy, περιπολικά της Αστυνομίας έφτασαν άμεσα στο σημείο για να ασφαλίσουν την περιοχή και να ρυθμίσουν με ασφάλεια την κυκλοφορία.