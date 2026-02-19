Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ ενίσχυσε τις αρμοδιότητες της ICE - Μπορεί να συλλαμβάνει πρόσφυγες

 19.02.2026 - 13:36
Ο Τραμπ ενίσχυσε τις αρμοδιότητες της ICE - Μπορεί να συλλαμβάνει πρόσφυγες

Ευρύτερες αρμοδιότητες έδωσε η κυβέρνηση Τραμπ στους πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης. Πλέον θα έχουν την αρμοδιότητα να συλλαμβάνουν πρόσφυγες που περιμένουν την έκδοση πράσινης κάρτας προκειμένου να «επανελέγχονται».

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε υπόμνημά του με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου του οποίο υποβλήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, αναφέρει ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να τίθενται υπό κράτηση για να υποβληθούν σε «επιθεώρηση και εξέταση» έναν χρόνο μετά την είσοδό τους στις ΗΠΑ.

«Αυτή η απαίτηση κράτησης και επιθεώρησης διασφαλίζει ότι οι πρόσφυγες υποβάλλονται εκ νέου σε έλεγχο μετά από έναν χρόνο (…) και προάγει τη δημόσια ασφάλεια», επισημαίνει το υπόμνημα.

 

Τι προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία

Με βάση την αμερικανική νομοθεσία, οι πρόσφυγες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν καθεστώς μόνιμης διαμονής έναν χρόνο μετά την πρώτη τους άφιξη στις ΗΠΑ.

Το νέο υπόμνημα επιτρέπει στις υπηρεσίες μετανάστευσης να κρατούν πρόσφυγες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επανελέγχου.

Η νέα πολιτική αποτελεί αλλαγή σε σχέση με προηγούμενο υπόμνημα του 2010, το οποίο ανέφερε ότι η αποτυχία να λάβει ένας πρόσφυγας καθεστώς μόνιμης διαμονής δεν αποτελεί «βάση» για την απομάκρυνσή του από τη χώρα αλλά ούτε και «κατάλληλη βάση» για τη σύλληψή του.

Οι αντιδράσεις

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση οργανώσεων προάσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών.

Ο Σον ΒανΝτάιβερ της AfghanEvac χαρακτήρισε το υπόμνημα «απερίσκεπτη αντιστροφή μιας μακροχρόνιας πολιτικής» και επεσήμανε ότι «καταστρέφει την πίστη των ανθρώπων τους οποίους οι ΗΠΑ δέχθηκαν νόμιμα και τους υποσχέθηκαν προστασία».

 

Η οργάνωση HIAS εκτίμησε ότι «η κίνηση θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε χιλιάδες ανθρώπους τους οποίους υποδέχθηκαν οι ΗΠΑ αφού διέφυγαν από βία και διώξεις».

Τον Φεβρουάριο ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE έφτασε περίπου τις 68.000, αύξηση σχεδόν 75% σε σχέση με την περίοδο πριν την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία.



 

 

