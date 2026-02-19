Themasports lifenewscy
H Toyota παρουσιάζει το GR Yaris «Sébastien Ogier 9x World Champion Edition»
H Toyota παρουσιάζει το GR Yaris «Sébastien Ogier 9x World Champion Edition»

 19.02.2026 - 12:31
H Toyota παρουσιάζει το GR Yaris «Sébastien Ogier 9x World Champion Edition»

Η Toyota Gazoo Racing παρουσίασε ακόμα μια ξεχωριστή έκδοση του GR Yaris, αφιερωμένη σε έναν από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.

Το νέο GR Yaris «Sébastien Ogier 9x World Champion Edition» αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο του Ράλι Μόντε Κάρλο, του εναρκτήριου γύρου του WRC για το 2026. Μια έκδοση που δημιουργήθηκε για να γιορτάσει το ένατο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ogier, επίδοση που ισοφαρίζει το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Η μάχη για τον τίτλο του 2025 κρίθηκε στον τελευταίο γύρο, στο Ράλι Σαουδικής Αραβίας, με τον Ogier να έχει συμμετάσχει σε έντεκα αγώνες, να σημειώνει έξι νίκες και συνολικά δέκα παρουσίες στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του.

Σύμφωνα με την Toyota, η ειδική έκδοση σχεδιάστηκε για να αποτυπώνει το πνεύμα που χαρακτηρίζει τόσο τον ίδιο τον οδηγό όσο και τη φιλοσοφία της Gazoo Racing. Δηλαδή, αποφασιστικότητα, αντοχή και συνεχή προσπάθεια για υπέρβαση των ορίων. Μετά την ολοκλήρωση της εξέλιξης, η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 200 αυτοκίνητα παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 100 θα διατεθούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι της Κύπρου μπορούν να απευθυνθούν στην ΤΟΥΟΤΑ Λευκωσίας για περισσότερες λεπτομέρειες.  Η βάση της ειδικής έκδοσης είναι το νέο GR Yaris Aero Performance, το οποίο εμπλουτίζεται με αποκλειστικά στοιχεία που αντανακλούν τις προτιμήσεις και το οδηγικό στιλ του Γάλλου πρωταθλητή.

Σε τεχνικό επίπεδο, ξεχωρίζουν δύο νέες λειτουργίες τετρακίνησης που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με τον ίδιο τον Ogier. Η λειτουργία «SEB», που αντικαθιστά το πρόγραμμα «Track», χρησιμοποιεί κατανομή ροπής 40:60 εμπρός-πίσω, προσφέροντας πιο «πισωκίνητη» αίσθηση χωρίς να θυσιάζεται η ακρίβεια του εμπρός άξονα. Η λειτουργία «MORIZO», που αντικαθιστά το «Gravel», δίνει έμφαση στη μέγιστη πρόσφυση και την αποτελεσματικότητα στις στροφές, κλειδώνοντας τους άξονες στην επιτάχυνση και ρυθμίζοντας τη σύζευξη στο φρενάρισμα.

Η εμφάνιση του μοντέλου ακολουθεί μια διακριτική αλλά λειτουργική αισθητική, εμπνευσμένη από τις απαιτήσεις των ειδικών διαδρομών. Το νέο χρώμα Black Gravite παραπέμπει στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Toyota για το 2025, ενώ συνδυάζεται με μαύρες ματ ζάντες και μπλε δαγκάνες φρένων, στο χρώμα-υπογραφή του Ogier. Στη μάσκα υπάρχει τριχρωμία εμπνευσμένη από τη γαλλική σημαία. Στο εσωτερικό, οι ίδιες αποχρώσεις επαναλαμβάνονται στις ραφές του τιμονιού, το οποίο έχει μικρότερη διάμετρο και νέα διάταξη διακοπτών, βασισμένη στο αγωνιστικό GR Yaris Rally2. Το κάθε αυτοκίνητο θα φέρει αριθμημένη πλακέτα, ενώ στον ψηφιακό πίνακα οργάνων θα εμφανίζονται ειδικά γραφικά για τις λειτουργίες «SEB» και «MORIZO».

Η νέα αυτή έκδοση δεν αποτελεί απλώς ένα συλλεκτικό μοντέλο, αλλά και μια ακόμη απόδειξη της στενής σύνδεσης της Toyota με τους αγώνες ράλι και τους οδηγούς που γράφουν ιστορία στο WRC.

19.02.2026 - 12:31

 

 

