Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑλλαγές στο Messenger: Τι σημαίνει η κατάργηση των desktop εκδόσεων για τους χρήστες
LIKE ONLINE

Αλλαγές στο Messenger: Τι σημαίνει η κατάργηση των desktop εκδόσεων για τους χρήστες

 19.02.2026 - 18:54
Αλλαγές στο Messenger: Τι σημαίνει η κατάργηση των desktop εκδόσεων για τους χρήστες

Η Meta Platforms προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο Messenger, καταργώντας την αυτόνομη εφαρμογή για υπολογιστές και τον ιστότοπο Messenger.com μέσα στο 2026, μια απόφαση που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε χρήστες παγκοσμίως.

Παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες -με ορισμένους να κάνουν λόγο ακόμη και για «εκατοντάδες εκατομμύρια» ανθρώπους που θα χάσουν την πρόσβαση- η πραγματικότητα είναι λιγότερο δραματική.

Η υπηρεσία Messenger δεν κλείνει. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν.

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας, από τον Απρίλιο του 2026 το Messenger.com θα σταματήσει να υποστηρίζει την αποστολή και λήψη μηνυμάτων. Οι χρήστες που θα επιχειρούν να εισέλθουν στον ιστότοπο μέσω browser σε υπολογιστή θα ανακατευθύνονται αυτόματα στη σελίδα facebook.com/messages.

Ήδη, από τις 15 Δεκεμβρίου 2025, η Meta έχει διακόψει την υποστήριξη των εφαρμογών Messenger για macOS και Windows, αφαιρώντας τες από τα επίσημα καταστήματα εφαρμογών. Με την κίνηση αυτή, οι χρήστες ωθούνται ουσιαστικά σε δύο βασικές επιλογές: χρήση μέσω browser ή μέσω της εφαρμογής για κινητά.

Καμία απώλεια λογαριασμών ή συνομιλιών

Η Meta ξεκαθαρίζει ότι η υπηρεσία Messenger συνεχίζει κανονικά.

Οι χρήστες σε iOS και Android θα εξακολουθήσουν να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα μέσω της εφαρμογής, ενώ από υπολογιστή η πρόσβαση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του Facebook.

Τα ιστορικά συνομιλιών δεν διαγράφονται. Όσοι έχουν ενεργοποιήσει ρυθμίσεις ασφαλούς αποθήκευσης και κρυπτογράφησης θα διατηρήσουν τα δεδομένα τους σε όλες τις συσκευές.

Ωστόσο, περιορισμοί αναμένεται να υπάρξουν για όσους χρησιμοποιούσαν το Messenger χωρίς ενεργό λογαριασμό Facebook μέσω browser, καθώς η δυνατότητα αυτή συνδέεται άμεσα με την κατάργηση του Messenger.com.

Στροφή στη «συγκέντρωση» υπηρεσιών

Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενοποίησης των υπηρεσιών της Meta. Οι αυτόνομες εφαρμογές για υπολογιστές εμφάνιζαν χαμηλότερη χρήση σε σχέση με τις mobile εκδόσεις και τη χρήση μέσω browser, γεγονός που καθιστούσε τη συντήρησή τους λιγότερο αποδοτική.

Με τη μεταφορά της εμπειρίας ανταλλαγής μηνυμάτων στον βασικό ιστότοπο του Facebook και στην εφαρμογή κινητού, η εταιρεία μειώνει την πολυπλοκότητα ανάπτυξης και συντήρησης, ενώ παράλληλα ενοποιεί το οικοσύστημά της.

Αντιδράσεις χρηστών

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ανάμεικτες. Πολλοί χρήστες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την απώλεια της αυτόνομης desktop εμπειρίας, ιδιαίτερα όσοι χρησιμοποιούσαν το Messenger για επαγγελματική επικοινωνία. Άλλοι, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η πρόσβαση μέσω browser καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες χωρίς ουσιαστικές απώλειες λειτουργικότητας.

Παρά τη ρητορική περί «απώλειας πρόσβασης», το βασικό συμπέρασμα παραμένει σαφές: το Messenger δεν καταργείται.

Η Meta απλώς αναδιαμορφώνει τα σημεία πρόσβασης, επιλέγοντας ένα πιο κεντρικοποιημένο και ενοποιημένο μοντέλο λειτουργίας ενόψει του 2026.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο Σωτήρα: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο στη 19χρονη Κρίστια που «έσβησε» στην άσφαλτο
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Κάλεσμα ΤΟΜ για άμεση αντικατάσταση όσων «έμειναν πίσω» - Τι ισχύει για ανακλήσεις
Run Nation Championship: Το νέο, βίαιο άθλημα με τις μετωπικές συγκρούσεις - Βίντεο
ThemaPoll: Η μία χώρα μετά την άλλη απαγορεύουν τα social media στα παιδιά – Πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στην Κύπρο;
Χτύπημα της ΥΚΑΝ με 100 κιλά κάνναβης και κοκαΐνης - Συλλήψεις και έρευνες σε εξέλιξη
Σοκάρει η Annie Alexoui: «Είτε θάνατος είτε δικαίωση» - Όσα αποκάλυψε στο «Τ» για τα τατουάζ της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βουλή: «Ναι» στον Προϋπολογισμό του ΟΑΥ εν μέσω έντονων επιφυλάξεων για καταχρήσεις και λίστες αναμονής

 19.02.2026 - 18:47
Επόμενο άρθρο

Βουβός πόνος στο Λιοπέτρι: Το «τελευταίο αντίο» στην 19χρονη Κριστίνα ακυρώνει το καρναβάλι

 19.02.2026 - 19:11
ΒΙΝΤΕΟ: «Φρούριο» ναρκωτικών και όπλων στο Στρόβολο: Πάνω από 200 κιλά «εμπορεύματος» σε δύο αποθήκες - Δείτε φωτογραφίες

ΒΙΝΤΕΟ: «Φρούριο» ναρκωτικών και όπλων στο Στρόβολο: Πάνω από 200 κιλά «εμπορεύματος» σε δύο αποθήκες - Δείτε φωτογραφίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η γιγαντιαία επιχείρηση της ΥΚΑΝ, η οποία «ξεσκέπασε» έναν τεράστιο οπλισμό και ποσότητες ναρκωτικών που ζαλίζουν. Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΒΙΝΤΕΟ: «Φρούριο» ναρκωτικών και όπλων στο Στρόβολο: Πάνω από 200 κιλά «εμπορεύματος» σε δύο αποθήκες - Δείτε φωτογραφίες

ΒΙΝΤΕΟ: «Φρούριο» ναρκωτικών και όπλων στο Στρόβολο: Πάνω από 200 κιλά «εμπορεύματος» σε δύο αποθήκες - Δείτε φωτογραφίες

  •  19.02.2026 - 17:28
Χριστοδουλίδης για Κυπριακό: «Δεν αποπροσανατολίζομαι από τον στόχο – Πάω στη συνάντηση με βούληση για λύση»

Χριστοδουλίδης για Κυπριακό: «Δεν αποπροσανατολίζομαι από τον στόχο – Πάω στη συνάντηση με βούληση για λύση»

  •  19.02.2026 - 20:21
Πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν σε 10 ημέρες, λέει ο Τραμπ: Σε εξέλιξη το Συμβούλιο Ειρήνης - Δείτε βίντεο

Πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν σε 10 ημέρες, λέει ο Τραμπ: Σε εξέλιξη το Συμβούλιο Ειρήνης - Δείτε βίντεο

  •  19.02.2026 - 17:20
Annie Alexoui στο «Τ»: Η ζωή μακριά από την Κύπρο – «Δεν είναι του σχιερκού τους…» - Τα μηνύματα προς τον κόσμο

Annie Alexoui στο «Τ»: Η ζωή μακριά από την Κύπρο – «Δεν είναι του σχιερκού τους…» - Τα μηνύματα προς τον κόσμο

  •  19.02.2026 - 12:09
Βουλή: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το 2026 – Πολιτική θύελλα για ακρίβεια, ρύπους και «ενεργειακές βόμβες»

Βουλή: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το 2026 – Πολιτική θύελλα για ακρίβεια, ρύπους και «ενεργειακές βόμβες»

  •  19.02.2026 - 19:46
Βουβός πόνος στο Λιοπέτρι: Το «τελευταίο αντίο» στην 19χρονη Κριστίνα ακυρώνει το καρναβάλι

Βουβός πόνος στο Λιοπέτρι: Το «τελευταίο αντίο» στην 19χρονη Κριστίνα ακυρώνει το καρναβάλι

  •  19.02.2026 - 19:11
Αντιμέτωπος ακόμη και με ισόβια ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου - Πώς τον συνέλαβαν μέσα στο σπίτι του για την υπόθεση Επστάιν

Αντιμέτωπος ακόμη και με ισόβια ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου - Πώς τον συνέλαβαν μέσα στο σπίτι του για την υπόθεση Επστάιν

  •  19.02.2026 - 16:43
Προσοχή: Αποσύρεται προϊόν από την αγορά - Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία - Δείτε φωτογραφία

Προσοχή: Αποσύρεται προϊόν από την αγορά - Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία - Δείτε φωτογραφία

  •  19.02.2026 - 14:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα