Έρχιουρμαν προς Χριστοδουλίδη: «Δεν μπαίνω σε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών – Τα λέμε στις 24 Φεβρουαρίου»

«Ο κ. Χριστοδουλίδης μού έθεσε ερωτήματα και μου ζήτησε να απαντήσω δημόσια. Το κοινό γνωρίζει ήδη όλα όσα έχω θέσει στο τραπέζι», αναφέρει ο κ. Έρχιουρμαν. «Επιπλέον, θα έχουμε μια συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη στις 24 Φεβρουαρίου. Εκεί, θα έχει ερωτήσεις για μένα και εγώ θα έχω ερωτήσεις για αυτόν. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις του όπως πάντα. Ελπίζω και εύχομαι να απαντήσει και στις δικές μου», επισημαίνει.

«Πολλοί έχουν προσπαθήσει να δοκιμάσουν την υπομονή και την ψυχραιμία μου μέχρι τώρα. Δεν τα έχουν καταφέρει», αναφέρει ο Τ/κ ηγέτης. «Συνεχίζω την πορεία μου με υπομονή, ψυχραιμία, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, βασιζόμενος στη θέληση του λαού μου για μια λύση», προσθέτει.

«Δεν έχω εμπλακεί σε παιχνίδια επίρριψης ευθυνών. Δεν θα εμπλακώ», καταλήγει.