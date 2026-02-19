Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν προς Χριστοδουλίδη: «Δεν μπαίνω σε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών – Τα λέμε στις 24 Φεβρουαρίου»

 19.02.2026 - 19:28
Έρχιουρμαν προς Χριστοδουλίδη: «Δεν μπαίνω σε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών – Τα λέμε στις 24 Φεβρουαρίου»

Δεν θα εμπλακεί σε παιχνίδια επίρριψης ευθυνών, αναφέρει ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook σχετικά με ερωτήματα που του απηύθυνε δημόσια σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Ο κ. Χριστοδουλίδης μού έθεσε ερωτήματα και μου ζήτησε να απαντήσω δημόσια. Το κοινό γνωρίζει ήδη όλα όσα έχω θέσει στο τραπέζι», αναφέρει ο κ. Έρχιουρμαν. «Επιπλέον, θα έχουμε μια συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη στις 24 Φεβρουαρίου. Εκεί, θα έχει ερωτήσεις για μένα και εγώ θα έχω ερωτήσεις για αυτόν. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις του όπως πάντα. Ελπίζω και εύχομαι να απαντήσει και στις δικές μου», επισημαίνει.

«Πολλοί έχουν προσπαθήσει να δοκιμάσουν την υπομονή και την ψυχραιμία μου μέχρι τώρα. Δεν τα έχουν καταφέρει», αναφέρει ο Τ/κ ηγέτης. «Συνεχίζω την πορεία μου με υπομονή, ψυχραιμία, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, βασιζόμενος στη θέληση του λαού μου για μια λύση», προσθέτει.

«Δεν έχω εμπλακεί σε παιχνίδια επίρριψης ευθυνών. Δεν θα εμπλακώ», καταλήγει.

ΒΙΝΤΕΟ: «Φρούριο» ναρκωτικών και όπλων στο Στρόβολο: Πάνω από 200 κιλά «εμπορεύματος» σε δύο αποθήκες - Δείτε φωτογραφίες

ΒΙΝΤΕΟ: «Φρούριο» ναρκωτικών και όπλων στο Στρόβολο: Πάνω από 200 κιλά «εμπορεύματος» σε δύο αποθήκες - Δείτε φωτογραφίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η γιγαντιαία επιχείρηση της ΥΚΑΝ, η οποία «ξεσκέπασε» έναν τεράστιο οπλισμό και ποσότητες ναρκωτικών που ζαλίζουν. Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα.

