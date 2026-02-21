Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Ντου» της ΥΚΑΝ σε σπίτια, οχήματα και καφενείο: Όσα εντόπισαν - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Φωτογραφία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ντου» της ΥΚΑΝ σε σπίτια, οχήματα και καφενείο: Όσα εντόπισαν - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Φωτογραφία

 21.02.2026 - 19:52
«Ντου» της ΥΚΑΝ σε σπίτια, οχήματα και καφενείο: Όσα εντόπισαν - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Φωτογραφία

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) για τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών και τη σύλληψη μελών εγκληματικών ομάδων που διακινούν και εμπορεύονται ποσότητες ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στοχευμένες έρευνες σε 13 οχήματα, 10 οικίες και ένα υποστατικό (καφενείο).

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 965 γραμμάρια κοκαΐνης
  • 216 γραμμάρια κάνναβης

Στη σημερινή επιχείρηση συμμετείχαν 21 μέλη της ΥΚΑΝ από διάφορα Κλιμάκια, ενώ συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα:

Σε οικία 31χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση 7 κιλών κάνναβης (Οκτώβριος 2025, υπό εκδίκαση στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού), εντοπίστηκαν 215 γραμμάρια κάνναβης και 965 γραμμάρια κοκαΐνης.

Συνελήφθη επίσης 29χρονη, εναντίον της οποίας εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για την ίδια υπόθεση των 7 κιλών κάνναβης.

Σε δύο άλλες οικίες, συνελήφθησαν 21χρονος (με μικρή ποσότητα κάνναβης, απολύθηκε μετά τις εξετάσεις) και 30χρονος, στην οικία του οποίου βρέθηκε επίσης μικρή ποσότητα κάνναβης.

Εναντίον του 30χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ληστείας και άλλων αδικημάτων που διαπράχθηκαν το 2024 στην επαρχία Λάρνακας.

Οι στοχευμένες επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος θα συνεχιστούν αδιάκοπα, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής σε κάθε εγκληματική δραστηριότητα.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Εικόνα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιδού το λογότυπο της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Ανακλήθηκε τρόφιμο από την αγορά - «Μπορεί να προκαλέσει ασφυξία όταν καταναλωθεί από παιδιά»
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται
Αφθώδης πυρετός: Άρχισε έρευνα και λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους η Αστυνομία - «Αδίκημα η μη έγκαιρη ενημέρωση»
Η ατμοσφαιρική ρύπανση απειλή για τον εγκέφαλο – Αυξημένος ο κίνδυνος για νόσο Αλτσχάιμερ
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσια Παπαλεοντίου - Ήταν μόνο 46 χρονών - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κατέρρευσε πάτωμα ταβέρνας στην Ροδόπη, εννέα άτομα στο νοσοκομείο - Δείτε φωτογραφίες

 21.02.2026 - 19:36
Επόμενο άρθρο

Μεγάλο διπλό με ανατροπή ο Ακρίτας στο ΓΣΠ!

 21.02.2026 - 20:18
ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

Την έντονη διαφωνία του με την εκτίμηση της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό για χρονική μετάθεση της ουσιαστικής επανεκκίνησης των συνομιλιών μετά τον Ιούνιο, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

  •  21.02.2026 - 13:07
Σοβαρές καταγγελίες: «Θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο» - Αγωνία των πολιτών για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

Σοβαρές καταγγελίες: «Θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο» - Αγωνία των πολιτών για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

  •  21.02.2026 - 20:34
Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

  •  21.02.2026 - 14:48
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

  •  21.02.2026 - 17:42
Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

  •  21.02.2026 - 14:21
Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από όλες τις χώρες

Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από όλες τις χώρες

  •  21.02.2026 - 18:33
«Ντου» της ΥΚΑΝ σε σπίτια, οχήματα και καφενείο: Όσα εντόπισαν - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Φωτογραφία

«Ντου» της ΥΚΑΝ σε σπίτια, οχήματα και καφενείο: Όσα εντόπισαν - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Φωτογραφία

  •  21.02.2026 - 19:52
Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

  •  21.02.2026 - 12:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα