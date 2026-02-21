Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜας τα χαλάει ο καιρός: Τι μας επιφυλάσσει Καρναβάλια και Καθαρά Δευτέρα - Δείτε live την εξέλιξη του
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μας τα χαλάει ο καιρός: Τι μας επιφυλάσσει Καρναβάλια και Καθαρά Δευτέρα - Δείτε live την εξέλιξη του

 21.02.2026 - 20:54
Μας τα χαλάει ο καιρός: Τι μας επιφυλάσσει Καρναβάλια και Καθαρά Δευτέρα - Δείτε live την εξέλιξη του

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Σε περιοχές του εσωτερικού δυνατό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα ορεινά και αργότερα στα νότια τα ανατολικά και το εσωτερικό, Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι, 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα αυξημένες νεφώσεις αρχικά κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα παραμείνει στα επίπεδα της Κυριακής ενώ την από την Τρίτη αναμένεται μικρή άνοδος, για να κυμανθεί μέχρι την Τετάρτη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιδού το λογότυπο της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Ανακλήθηκε τρόφιμο από την αγορά - «Μπορεί να προκαλέσει ασφυξία όταν καταναλωθεί από παιδιά»
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται
Αφθώδης πυρετός: Άρχισε έρευνα και λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους η Αστυνομία - «Αδίκημα η μη έγκαιρη ενημέρωση»
Η ατμοσφαιρική ρύπανση απειλή για τον εγκέφαλο – Αυξημένος ο κίνδυνος για νόσο Αλτσχάιμερ
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσια Παπαλεοντίου - Ήταν μόνο 46 χρονών - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοβαρές καταγγελίες: «Θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο» - Αγωνία των πολιτών για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

 21.02.2026 - 20:34
Επόμενο άρθρο

ΗΠΑ: Αναβάλλεται λόγω τεχνικών προβλημάτων η εκτόξευση του πυραύλου που θα μετέφερε αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη

 21.02.2026 - 21:15
ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

Την έντονη διαφωνία του με την εκτίμηση της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό για χρονική μετάθεση της ουσιαστικής επανεκκίνησης των συνομιλιών μετά τον Ιούνιο, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

  •  21.02.2026 - 13:07
Αντιστρέφει τα πυρά: «Βόμβα» Πίπη για αφθώδη πυρετό: «Εδώ και δύο εβδομάδες ο ιός στις κτηνοτροφικές μονάδες, δεν μας ενημέρωσαν»

Αντιστρέφει τα πυρά: «Βόμβα» Πίπη για αφθώδη πυρετό: «Εδώ και δύο εβδομάδες ο ιός στις κτηνοτροφικές μονάδες, δεν μας ενημέρωσαν»

  •  21.02.2026 - 21:42
Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

  •  21.02.2026 - 14:48
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

  •  21.02.2026 - 17:42
Σοβαρές καταγγελίες: «Θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο» - Αγωνία των πολιτών για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

Σοβαρές καταγγελίες: «Θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο» - Αγωνία των πολιτών για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

  •  21.02.2026 - 20:34
Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από όλες τις χώρες

Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από όλες τις χώρες

  •  21.02.2026 - 18:33
«Ντου» της ΥΚΑΝ σε σπίτια, οχήματα και καφενείο: Όσα εντόπισαν - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Φωτογραφία

«Ντου» της ΥΚΑΝ σε σπίτια, οχήματα και καφενείο: Όσα εντόπισαν - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Φωτογραφία

  •  21.02.2026 - 19:52
Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

  •  21.02.2026 - 12:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα