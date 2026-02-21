Προσοχή: Ανακλήθηκε τρόφιμο από την αγορά - «Μπορεί να προκαλέσει ασφυξία όταν καταναλωθεί από παιδιά»

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο σημειώνει ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, έχουν λάβει ενημέρωση από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) της ΕΕ, ότι το προϊόν ανακαλείται επειδή, λόγω της υφής, του σχήματος και του μεγέθους του, η τυχαία κατάποση ολόκληρου του προϊόντος ή μεγάλων μερών αυτού, μπορεί να προκαλέσει ασφυξία όταν καταναλωθεί από παιδιά:

Η συσκευασία του προϊόντος, το οποίος προέρχεται από την Ιαπωνία, περιέχει 12 ατομικές συσκευασίες των 15 γραμμαρίων και φέρει ως ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας τις 11/06/2026 (26.06.22Β).

«Με βάση την εν λόγω ενημέρωση, οι εταιρείες διανομής στην Κύπρο έχουν ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία αποστολής στην Ολλανδία και σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, έχουν αρχίσει τη διαδικασία απόσυρσης / ανάκλησης», σημειώνει η ανακοίνωση, καλώντας ους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν να μην το διαθέσουν στα παιδιά για κατανάλωση και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα αγόρασαν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ