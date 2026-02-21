Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Πώς υποψήφιοι κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Φειδία - Πότε το ανακάλυψε και τι μέτρα έλαβε
Σύμφωνα με την Επίτροπο της Αρχής , Μαρία Χριστοφίδου, η Αρχή, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει του Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του Νόμος 125(Ι)/2018, έχει αποστείλει επίσημη επιστολή προς τους νομικούς εκπροσώπους του κ. Παναγιώτου. Με την επιστολή αυτή ζητείται η άμεση και προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της σχετικής εφαρμογής/ιστοσελίδας, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων (ΕΑΠΔ) και εκδοθεί θετική γνωμοδότηση.
Η Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων αποτελεί κρίσιμο εργαλείο συμμόρφωσης για έργα ή πλατφόρμες που ενδέχεται να επιφέρουν υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής αξιολόγησης, η Αρχή θεωρεί ότι η συνέχιση της λειτουργίας της πλατφόρμας δεν συνάδει με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.
Όπως υπογραμμίζεται, η συμμόρφωση με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν αποτελεί ζήτημα διακριτικής ευχέρειας, αλλά σαφή νομική υποχρέωση για κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας.
Η Αρχή αναμένει γραπτή επιβεβαίωση για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της «ΑΓΟΡΑ», επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ενεργήσει αναλόγως, αξιοποιώντας το σύνολο των αρμοδιοτήτων που της παρέχει η νομοθεσία.