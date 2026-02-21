Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

Η Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων αποτελεί κρίσιμο εργαλείο συμμόρφωσης για έργα ή πλατφόρμες που ενδέχεται να επιφέρουν υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής αξιολόγησης, η Αρχή θεωρεί ότι η συνέχιση της λειτουργίας της πλατφόρμας δεν συνάδει με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Όπως υπογραμμίζεται, η συμμόρφωση με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν αποτελεί ζήτημα διακριτικής ευχέρειας, αλλά σαφή νομική υποχρέωση για κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η Αρχή αναμένει γραπτή επιβεβαίωση για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της «ΑΓΟΡΑ», επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ενεργήσει αναλόγως, αξιοποιώντας το σύνολο των αρμοδιοτήτων που της παρέχει η νομοθεσία.