VIDEO: Πώς υποψήφιοι κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Φειδία - Πότε το ανακάλυψε και τι μέτρα έλαβε

Κίνητρα συμμετοχής και αρχικά αποτελέσματα

Όπως ανέφερε, στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, με συγκεκριμένα κίνητρα για όσους ξεχώριζαν. Μεταξύ άλλων, είχε ανακοινωθεί ότι οι πέντε πρώτοι θα επισκέπτονταν το Ευρωκοινοβούλιο, οι 25 πρώτοι θα λάμβαναν στήριξη στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι δέκα πρώτοι θα συμμετείχαν σε τηλεοπτικό πάνελ, ενώ για τους τρεις πρώτους προβλεπόταν συμμετοχή σε podcast.

Ωστόσο, ο κ. Παναγιώτου εξήγησε πως, παρότι τα αποτελέσματα είχαν αρχικά γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους, στη συνέχεια διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα στη διαδικασία.

Διαπιστωμένες παρατυπίες

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, εντοπίστηκε τεχνικό κενό στην εφαρμογή (application) μέσω της οποίας γινόταν η καταγραφή των συμμετοχών. Συγκεκριμένα, υπήρχε η δυνατότητα χρήσης της ίδιας ταυτότητας για δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών με διαφορετικά email, γεγονός που επέτρεψε σε ορισμένους να αλλοιώσουν τη σειρά κατάταξης.

Όπως σημείωσε, κάποιοι υποψήφιοι εκμεταλλεύτηκαν το κενό αυτό έως και 140 φορές, ενώ άλλοι 20, 50 ή 100 φορές. Τόνισε, πάντως, ότι επρόκειτο για μικρή μειοψηφία σε σχέση με το σύνολο των συμμετεχόντων.

Αναλαμβάνοντας μέρος της ευθύνης, υπογράμμισε ότι το λάθος στη διαχείριση της εφαρμογής βαρύνει και τον ίδιο, καθώς είχε προσωπική εμπλοκή στη διαδικασία.

«Δεν θα εκθέσουμε κανέναν»

Απαντώντας σε αντιδράσεις από το ακροατήριο, κάλεσε τους παρευρισκόμενους σε ψυχραιμία και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθούν στη δημοσιότητα ονόματα. Όπως είπε, οι αξίες της άμεσης δημοκρατίας δεν συνάδουν με τη δημόσια διαπόμπευση, αλλά με τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια.

«Οι αξίες της άμεσης δημοκρατίας δεν είναι να προσπαθούμε να κάνουμε cheat ούτε να εκμεταλλευόμαστε τις περιστάσεις για να κερδίσουμε κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για ένα απλό challenge και όχι για διαδικασία που δικαιολογεί αθέμιτες πρακτικές.

Ανακοίνωση διορθωμένων αποτελεσμάτων

Κλείνοντας, ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα αναθεωρήθηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα, σημειώνοντας πως οι αλλαγές είναι περιορισμένες και η τελική κατάταξη παραμένει σε γενικές γραμμές παρόμοια με την αρχική.

Η υπόθεση ανέδειξε ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου διαδικασιών σε ψηφιακές συμμετοχικές δράσεις, με τον επικεφαλής του κινήματος να δεσμεύεται για βελτιώσεις ώστε να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Δείτε το απόσπασμα: