LIFESTYLE

Τρέλανε τα μηχανάκια ο Λούης - Πέρασε το 34% και διέλυσε τον ανταγωνισμό

 21.02.2026 - 11:06
Τρέλανε τα μηχανάκια ο Λούης - Πέρασε το 34% και διέλυσε τον ανταγωνισμό

Με εκρηκτικά ποσοστά και απόλυτη κυριαρχία στη ζώνη προβολής του, ο Λούης Πατσαλίδης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως η εκπομπή του αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς της σατιρικής τηλεόρασης στην Κύπρο.

Η κορυφαία σατιρική εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης σημείωσε χθες εντυπωσιακές επιδόσεις, καταγράφοντας ποσοστά που σε αρκετά τέταρτα άγγιξαν και ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.

Τα τέταρτα που «έγραψαν» ιστορία:

• 28.6%
• 33.1%
• 32.0%
• 33.8%
• 34.8%
• 30.3%
• 31.8%

Ιδιαίτερα το τέταρτο που άγγιξε το 34.8% επιβεβαιώνει τη σαρωτική δυναμική της εκπομπής, με το κοινό να παραμένει «καρφωμένο» στους δέκτες του. Η ροή της εκπομπής, οι καυστικές ατάκες, οι στοχευμένες παρεμβάσεις και το ανατρεπτικό χιούμορ κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος και οι τηλεοπτικές επιλογές πολλές, ο Λούης Πατσαλίδης αποδεικνύει ότι διαθέτει το απόλυτο know-how της σάτιρας και την ικανότητα να αφουγκράζεται τον παλμό της κοινωνίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι η εκπομπή του θεωρείται πλέον η πιο σταθερή δύναμη στη βραδινή ψυχαγωγία, συνδυάζοντας πολιτική σάτιρα, επικαιρότητα και ψυχαγωγικό περιεχόμενο με ρυθμό late night που δύσκολα συναντά κανείς στα κυπριακά δεδομένα.

Τα χθεσινά νούμερα δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης: ο Λούης Πατσαλίδης παραμένει στην κορυφή και μάλιστα με διαφορά.

Έξαλλος ο ΥΠΑΜ για την απώλεια των εκρηκτικών - Αναφορές για ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος σε στελέχη της ΕΦ

 21.02.2026 - 11:02

 21.02.2026 - 11:02
Χειροπέδες σε 21χρονο - Εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών και εμπρησμού

 21.02.2026 - 11:17

 21.02.2026 - 11:17
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει εκ νέου πως είναι πανέτοιμος - ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα - να συμμετάσχει σε νέα διευρυμένη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η άμεση επανέναρξη συνομιλιών.

