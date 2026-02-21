Τρέλανε τα μηχανάκια ο Λούης - Πέρασε το 34% και διέλυσε τον ανταγωνισμό

Η κορυφαία σατιρική εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης σημείωσε χθες εντυπωσιακές επιδόσεις, καταγράφοντας ποσοστά που σε αρκετά τέταρτα άγγιξαν και ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.

Τα τέταρτα που «έγραψαν» ιστορία:

• 28.6%

• 33.1%

• 32.0%

• 33.8%

• 34.8%

• 30.3%

• 31.8%

Ιδιαίτερα το τέταρτο που άγγιξε το 34.8% επιβεβαιώνει τη σαρωτική δυναμική της εκπομπής, με το κοινό να παραμένει «καρφωμένο» στους δέκτες του. Η ροή της εκπομπής, οι καυστικές ατάκες, οι στοχευμένες παρεμβάσεις και το ανατρεπτικό χιούμορ κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος και οι τηλεοπτικές επιλογές πολλές, ο Λούης Πατσαλίδης αποδεικνύει ότι διαθέτει το απόλυτο know-how της σάτιρας και την ικανότητα να αφουγκράζεται τον παλμό της κοινωνίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι η εκπομπή του θεωρείται πλέον η πιο σταθερή δύναμη στη βραδινή ψυχαγωγία, συνδυάζοντας πολιτική σάτιρα, επικαιρότητα και ψυχαγωγικό περιεχόμενο με ρυθμό late night που δύσκολα συναντά κανείς στα κυπριακά δεδομένα.

Τα χθεσινά νούμερα δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης: ο Λούης Πατσαλίδης παραμένει στην κορυφή και μάλιστα με διαφορά.